La Aemet avisa de rachas muy fuertes en Canarias y temperaturas que superan los 30 grados

La previsión meteorológica para hoy indica que en el norte y por debajo de los 800-1000 metros, habrá predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías a primeras y últimas horas.
En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga (Tenerife), donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, más brisas en costas del oeste.
En el norte de Gran Canaria, por debajo de los 800-1.000 metros, habrá predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante la tarde, con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías a primeras y últimas horas; estando en el resto de zonas poco nuboso o despejado.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de los cielos nubosos en el norte y este con apertura de amplios claros durante la tarde; y con cielo poco nuboso en el resto de zonas salvo por unos intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios y se podrán superar localmente los 30 grados en medianías del sureste y oeste. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, será moderado del nordeste, siendo en general fuerte en vertientes sureste y oeste, donde son probables las rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste.