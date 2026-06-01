La Aemet prevé un lunes de calor en Canarias: suben las temperaturas hasta los 30 grados

La previsión meteorológica para este lunes indica que estará poco nuboso, salvo en zonas bajas del norte, donde habrá cielos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso en las máximas, sin descartar que se puedan alcanzar localmente los 30º en el litoral sur del área metropolitana de Tenerife. Los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 13 de mínima en El Hierro.
El viento soplará moderado del norte a nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, principalmente a partir de la tarde.
En costas del oeste predominarán las brisas.
En el norte de Gran Canaria, donde predominarán los cielos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas máximas sufrirán un ligero ascenso que podrá ser moderado en zonas del interior de Gran Canaria, pudiéndose superar localmente los 30º en medianías del sureste y oeste. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Lanzarote y los 18 grados de mínima en la isla de Fuerteventura.
El viento soplará moderado del nordeste, siendo fuerte en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, principalmente a partir de la tarde, así como en cumbres a últimas horas. En costas del suroeste, predominarán las brisas.