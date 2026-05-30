La Aemet prevé otro cambio de tiempo en Canarias: llega junio con 30ºC en Tenerife

Canarias se prepara para una transición meteorológica en el cambio de mes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el Archipiélago despida mayo bajo la influencia de los alisios para recibir a junio con un ascenso térmico notable que elevará los termómetros por encima de los 30 grados en varias islas, especialmente en Tenerife y la provincia de Las Palmas.
Domingo, 31 de mayo: nubes en el norte y rachas fuertes de viento
El último día de mayo estará marcado por una división clara en los cielos de las islas de mayor relieve.
- Cielos: predominará el cielo nuboso en el norte por debajo de los 800-1000 metros, con baja probabilidad de alguna llovizna ocasional y débil de madrugada en las medianías. A lo largo del día se abrirán claros en las horas centrales. En las vertientes sur de estas islas el cielo estará poco nuboso o despejado.
- Islas orientales: intervalos nubosos por la mañana que tenderán a disiparse durante las horas centrales del día.
- Temperaturas: se mantendrán estables o experimentarán un ligero ascenso.
- Viento: alisio moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste, donde existe baja probabilidad de que se registren rachas localmente muy fuertes, especialmente por la tarde. En las costas del suroeste predominarán las brisas.
Lunes, 1 de junio: el verano térmico se abre paso con más de 30ºC
El estreno del mes de junio traerá consigo el verdadero cambio de tiempo con una retirada de la nubosidad y un repunte acusado del calor.
- Cielos: predominio general de cielos poco nubosos o despejados en todo el archipiélago, con la única excepción de algunos intervalos nubosos nocturnos en las zonas bajas del norte de las islas montañosas.
- Temperaturas: subirán de forma ligera a moderada. El ascenso será especialmente evidente en las zonas de interior. La Aemet advierte de que se podrán superar localmente los 30 ºC en el interior de las vertientes sur de Tenerife, así como en las vertientes sur de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
- Viento: continuará soplando moderado del nordeste. Los intervalos de fuerte y el riesgo de rachas ocasionalmente muy fuertes se concentrarán de nuevo en los extremos noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, intensificándose principalmente a partir de la tarde. Las brisas persistirán en el litoral suroeste.
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