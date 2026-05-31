Canarias activa la prealerta por incendios forestales en cinco islas

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro.
La medida, que entra en vigor a las 00:00 horas de este lunes 1 de junio, responde al inicio de la época de peligro alto recogida en el Plan INFOCA.
Activación del Plan INFOCA hasta septiembre
La Dirección General de Emergencias fundamenta esta decisión en la información de la Aemet y el análisis de riesgos actual. Según el Decreto 180/2025, el archipiélago entra en el periodo de máximo riesgo, que se prolongará inicialmente hasta el 30 de septiembre. Esta declaración establece un marco de vigilancia especial y coordinación entre los distintos medios de extinción y seguridad.
El ámbito territorial de la alerta afecta a toda la provincia occidental y a la isla de Gran Canaria. Las autoridades advierten de que la situación podrá elevarse a niveles superiores si las previsiones meteorológicas empeoran, especialmente ante posibles episodios de calor extremo o calima que faciliten la propagación de las llamas en las masas boscosas.
Consejos de autoprotección y prevención en Canarias
La Dirección General de Emergencias insta a la población a extremar las precauciones en las zonas de interfaz urbano-forestal. Se recuerda la prohibición de tirar colillas o cerillas, así como el uso de fuegos artificiales o artefactos que contengan fuego en áreas de peligro. Mantener las fachadas libres de ramas y disponer de reservas de agua son medidas clave en núcleos diseminados.
En caso de que el fuego sorprenda a los residentes, la indicación principal es mantener la calma y llamar de inmediato al 1-1-2. Si se ordena la evacuación, es vital cortar los suministros de gas y luz. En campo abierto, la recomendación es alejarse en dirección opuesta al viento y evitar refugiarse en pozos o cuevas, buscando siempre zonas ya quemadas o espacios abiertos.
En el caso de la protección de animales, se recomienda tener preparada una mochila de emergencia con transportín, documentación y comida para tres días. Las autoridades subrayan la importancia de que los datos en el Registro Canario de Identificación Animal estén actualizados para facilitar la localización en caso de pérdida durante un desalojo.
En caso de evacuación con mascotas, se debe intentar utilizar un solo vehículo familiar para no colapsar las rutas de salida. Si encuentra fauna silvestre herida por el fuego, debe envolverla en una manta y contactar con un centro de recuperación. La prevención y la rapidez de respuesta son fundamentales para evitar que un conato se convierta en una emergencia forestal incontrolable.