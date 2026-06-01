El litoral de Las Caletillas se prepara para su transformación

Tras más de una década de deterioro que convirtieron al antiguo Hotel Tenerife Tour, en Las Caletillas, en uno de los enclaves más degradados del litoral de Candelaria, el Pleno municipal ha aprobado recientemente, y de forma inicial, el primer paso administrativo para su transformación. El Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) abrirá la puerta a una reordenación urbanística integral de la parcela de 8.355 metros cuadrados ubicada en la Avenida Marítima.
El proyecto plantea una operación de envergadura para la conversión de un espacio que actualmente supone una barrera arquitectónica en el litoral, transformándolo en un espacio mixto que combinará residencias, actividad comercial y un nuevo paseo marítimo ampliado.
El Hotel Tenerife Tour, inaugurado en 1966, fue un día uno de los iconos turísticos de Las Caletillas. Tras cerrar en 2011, el complejo entró en un proceso de degradación que dejó atrapado el área entre la avenida Marítima que conecta con Punta Larga, el paseo de Graciliano y el charco de Genaro.
Estos últimos años, el Cabildo insular ha impulsado inversiones en la zona a través del proyecto Tenerife y el Mar, enfocado en la rehabilitación del frente litoral, entre ellas, en este caso.
El proyecto parte de la división de la parcela original en cuatro áreas. La parcela residencial albergaría viviendas en edificios de hasta tres plantas, con comercio en la franja más cercana a la costa. La propuesta suma 2.911 metros cuadrados de suelo: 1.936 corresponden a uso residencial y 974 a comercial. La parcela comercial mayor concentra 3.684 metros cuadrados destinados íntegramente al uso terciario en tres plantas. El documento recoge la implantación de un supermercado promovido por Mercadona.
Junto a estas, una pequeña parcela comercial de 283 metros cuadrados se posiciona junto al futuro paseo marítimo. Completan el esquema dos cesiones públicas, una parcela de 571 metros cuadrados destinada a terrazas y estancia pública, y otra de 905 metros cuadrados para espacio libre peatonal. Ambas pasarán a titularidad municipal.
La propuesta incluye el reacondicionamiento de un nuevo paseo marítimo integrado al entorno. Los promotores cederán 1.476 metros cuadrados de suelo para prolongar el paseo existente con un ancho de diez metros y proyectan una plaza pública, accesos directos al mar y zonas de solárium, aprovechando los antiguos espacios de las piscinas del hotel. Sin embargo, el proyecto, al desarrollarse en zona de dominio público marítimo-terrestre, afecta servidumbres de protección y tránsito, y deberá someterse a evaluación ambiental que puede comportar condiciones, limitaciones o modificaciones en diseño y alcance.
Mercadona como promotor
Mercadona aparece en el documento como impulsora de la iniciativa y ha suscrito un contrato condicionado a la aprobación definitiva del PAMU. Esto tiene implicaciones urbanas significativas, ya que se prevé transformar el espacio en un destino de compras concentrado y un “paseo con actividad económica”. También se vería reforzado el rol de Las Caletillas como nodo comercial de Candelaria, en competencia con otros espacios comerciales.
La alcaldesa, María Brito, valoró muy positivamente esta iniciativa, que a su juicio, “permitirá recuperar e integrar para la ciudadanía” este espacio de dominio público marítimo-terrestre.
“La actuación dará continuidad al paseo marítimo, favoreciendo el acceso y el disfrute público del litoral a través de un recorrido peatonal abierto, accesible e integrador. Este proyecto transformará la zona en nuevos espacios públicos concebidos para el encuentro, la convivencia y el disfrute tanto de vecinos como de visitantes”, explicó.
“Desde el grupo de gobierno seguimos cumpliendo nuestros compromisos. Detrás de este expediente hay años de intenso trabajo y coordinación que hoy están más cerca de hacerse realidad gracias a la colaboración entre la iniciativa privada y el esfuerzo municipal”, señala Brito, que ahondó en la intención de revalorizar una zona que “actualmente está abandonada y en desuso”.