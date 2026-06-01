Los Realejos se llena de tradición, buena comida y música canaria

Miles de realejeros y realejeras, así como personas llegadas de otros puntos de la Isla, participaron ayer en la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, una de las jornadas festivas más esperadas por el municipio.
La Parroquia Matriz del Apóstol Santiago acogió desde el mediodía la eucaristía canaria cantada por el grupo Tigaray. Pasadas las 13.00 horas, la Agrupación Folclórica Sabinosa, con más de cuatro décadas de asistencia continuada a esta festividad realejera, comenzó a tocar las chácaras, pitos y tambores, y sus bailarines iniciaron su danza en el interior del templo, acompañando la salida de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Está declarada de Interés Turístico Nacional.
Más de un centenar de grupos folclóricos, parrandas, grupos familiares y de amigos participaron en torno a 90 carretas, carrozas y motocultores engalanados en una colorida comitiva perfectamente ordenada, haciendo gala de las vestimentas tradicionales, el folclore y la buena comida y bebida. Además participaron las siete agrupaciones participantes en el decano Festival de las Islas.
La temperatura agradable propició una gran participación en esta exaltación de la cultura popular canaria, que reunió a público de todas las edades, familias enteras y grupos de amigos. La romería recorrió la avenida de Los Remedios, ascendió hacia la calle Reyes Católicos, continuó por la calle El Llano, calle El Sol, calle La Pila y descendió por la calle El Medio Arriba hasta la Parroquia Matriz.
Lunes de Remedios
El epílogo de las Fiestas de Mayo llega hoy con el Lunes de Remedios, que este 2026 es festivo local. A las 19.00 horas comenzará la misa en honor de Nuestra Señora de los Remedios, oficiada por el obispo de la Diócesis, Eloy Santiago, y cantada por el Coro del Colegio Nazaret. Seguidamente, será la procesión y de exhibición pirotécnica.