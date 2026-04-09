Línea 381 Titsa: la ampliación a la urbanización Romántica II comienza este lunes, 13 de abril

La movilidad en el Norte de Tenerife da un paso de gigante. Lo que durante décadas fue una reclamación constante de los residentes de Los Realejos está a punto de hacerse realidad. El Ayuntamiento ha anunciado que la línea 381 Titsa llegará por primera vez a la urbanización Romántica II, marcando un hito en la conexión de este núcleo con el Puerto de la Cruz y La Longuera.
A partir del próximo lunes, 13 de abril, el servicio de transporte público de la empresa del Cabildo de Tenerife introducirá dos frecuencias diarias en días laborables que entrarán directamente en el corazón de la urbanización. Esta medida, negociada intensamente por el grupo de gobierno local, pretende acabar con el aislamiento histórico de una zona que, pese a su densidad poblacional, carecía de una conexión directa y eficiente con los centros neurálgicos de la comarca.
El estreno de la línea 381 Titsa en Romántica II: Horarios y detalles
El anuncio oficial se produjo tras un encuentro a pie de calle en el que participaron el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y el concejal de Transportes y Movilidad, Alexis Hernández. Durante la jornada, técnicos de la empresa pública realizaron las últimas pruebas de radio de giro y paso de vehículos por los viales de la urbanización, confirmando que la línea 381 Titsa es técnicamente viable para operar en este entorno.
Los nuevos servicios de lunes a viernes quedarán establecidos en dos franjas clave para la movilidad laboral y de servicios:
- Mañana: Salida a las 07:00 horas.
- Tarde: Salida a las 16:50 horas.
Este horario inicial busca cubrir las necesidades de los vecinos que se desplazan hacia el Puerto de la Cruz para trabajar o realizar gestiones, así como facilitar el retorno a media tarde. “Es una vieja demanda vecinal que por fin ve la luz tras un trabajo técnico exhaustivo”, destacó el alcalde durante la supervisión de las maniobras de la guagua.
Un plan integral para el transporte en Los Realejos
La llegada de la línea 381 Titsa a Romántica II no es una acción aislada. Desde el área de Movilidad de Los Realejos se ha confirmado que este avance forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la conectividad de los núcleos periféricos. En este sentido, el concejal Alexis Hernández subrayó que se mantienen reuniones constantes con el coordinador de Titsa en la zona norte y con el Cabildo de Tenerife para seguir ajustando el mapa de transporte.
De hecho, ya se está trabajando en la valoración de otras demandas prioritarias para el municipio, como la mejora de la línea 383, que presta servicio a través de San Vicente, y la línea 380, fundamental para la conectividad de los residentes en la zona de Tigaiga. El objetivo es que el transporte público sea una alternativa real y competitiva al vehículo privado en una zona de orografía compleja como es el norte de la isla.
Cómo afectará el cambio a los usuarios habituales
Para los usuarios que ya utilizan la línea 381 Titsa en su recorrido habitual entre Puerto de la Cruz y La Longuera, la incorporación de Romántica II supone un ajuste que no afectará significativamente a los tiempos de trayecto global, pero que integra a una comunidad de vecinos que hasta ahora debía desplazarse largas distancias a pie para encontrar la parada más cercana.
Con la puesta en marcha el próximo lunes 13 de abril, Los Realejos refuerza su compromiso con la movilidad sostenible. Se recomienda a los usuarios habituales consultar la aplicación de Titsa y los paneles informativos, ya que la inclusión de esta nueva parada supone una actualización necesaria en el cronograma de la ruta. La llegada de la guagua a Romántica II es, sin duda, la noticia más esperada del año para este “rincón” del norte tinerfeño que, por fin, está un poco más cerca de todo.