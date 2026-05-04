Los Realejos y Puerto de la Cruz festejan las cruces de mayo

Los Realejos y Puerto de la Cruz vibraron ayer con la celebración del día de la Cruz, como cada 3 de mayo, con el enrame de las cruces en capillas, calles y ermitas, y las tradicionales procesiones de este día.
En Los Realejos, la fiesta de Cruces y Fuegos de Mayo se concentró en el barrio de La Cruz Santa el pasado sábado, con más de un centenar de maderos engalanados. A la caída de la medianoche el reloj de la cuenta atrás ubicado frente a la parroquia del Apóstol Santiago llegaba a cero entre un espectáculo de videomapping proyectado en la fachada de la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo, performance teatral y piromusical ambientando la llegada del 3 de mayo.
La jornada de ayer estuvo marcada por los regueros de gente visitando las más de 300 cruces distribuidas a lo largo y ancho de todo el municipio de Los Realejos, con dos lugares especialmente admirados: las capillas de Cruz de las calles El Sol y El Medio. Mientras, en la ya citada parroquia se celebraba una función eucarística en honor al Santo Madero, que luego salió en procesión y a su llegada nuevamente frente al templo dio paso a la mayor traca pirotécnica de Canarias, con cerca de 7 minutos de duración.
Asimismo, en Puerto de la Cruz, sus fiestas patronales concluyeron ayer tras cuatro días de celebraciones que han reunido a miles de personas en torno a la Santa Cruz, patrona del municipio, que recorrió ayer en procesión las calles del casco histórico. A su término, se procedió a la firma del Libro de Priostes y al nombramiento del alcalde, Leopoldo Afonso, como Prioste para 2027, renovando así el compromiso de la comunidad con una tradición centenaria.