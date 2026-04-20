Trágico incendio en Tenerife: los 30 vecinos desalojados “tardarán meses” en volver a sus casas

El fuego se originó en torno a las 3:30 horas de la madrugada del pasado sábado, en un viviendas situada en la primera planta del edificio Rosme II, ubicado en el número 23 de la calle Los Bancales, municipio de Los Realejos. Según los informes preliminares de los servicios de emergencia, el incendio generó una densa columna de humo negro que se propagó con rapidez por el hueco de la escalera, convirtiéndose en una trampa letal para los residentes que intentaban evacuar o que permanecían en sus hogares.
Las tres víctimas mortales, una mujer jubilada de 75 años y un matrimonio de 64 y 65 años, fallecieron por la inhalación de este humo tóxico. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, la gravedad de las lesiones respiratorias acabó con la vida de los tres vecinos. Además de los fallecidos, otras cinco personas resultaron afectadas de diversa consideración, y una de ellas permanece todavía en estado crítico bajo vigilancia hospitalaria.
Los vecinos del edificio Rosme II
El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, ha sido tajante respecto al futuro inmediato del inmueble. El edificio, que cuenta con 16 viviendas, ha sufrido daños que impiden el retorno inmediato de las familias. “El regreso al edificio va a tardar un tiempo, pasarán meses para que los vecinos vuelvan a habitarlo“, señaló el primer edil tras realizar una evaluación preliminar con los técnicos municipales.
Más de 30 vecinos fueron desalojados de urgencia. Actualmente, el escenario es de incertidumbre habitacional. Mientras que algunos de los afectados han podido encontrar refugio en casas de familiares, otros han tenido que ser realojados en establecimientos hoteleros. El Ayuntamiento de Los Realejos ya trabaja en buscar alternativas habitacionales, dado que el inmueble requiere de reformas profundas antes de recuperar sus condiciones de habitabilidad.
Un amplio dispositivo de emergencias interviene en el incendio de una vivienda en Los Realejos #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) April 18, 2026
➡️#SUC y Atención Primaria @SanidadGobCan confirmaron una fallecida
➡️Actuaron varias dotaciones de @BomberosTf @policia y de la Policía Local
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La Policía Científica asume la investigación
En la mañana de este lunes, efectivos de la Policía Científica se han incorporado a las labores de inspección en el edificio siniestrado. Su objetivo principal es esclarecer qué originó el foco inicial en la primera planta. Aunque las primeras hipótesis apuntan a que se trató de un hecho accidental, los peritos deben descartar cualquier anomalía eléctrica o negligencia para cerrar el caso.
La inspección técnica es fundamental no solo para la investigación policial, sino también para que las compañías de seguros y el propio consistorio puedan proceder con los trabajos de desescombro y limpieza. El rastro del humo negro ha afectado a la estructura de las zonas comunes, lo que obligará a una intervención integral.
Tres días de luto oficial en Los Realejos
El impacto emocional en el barrio de Toscal-Longuera es incalculable. Los fallecidos eran vecinos conocidos en el núcleo urbano, lo que ha sumido a la localidad en un profundo pesar. Ante la gravedad de los hechos, el consistorio realejero decretó tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en señal de respeto y solidaridad con las familias afectadas.
Este suceso pone de nuevo el foco en la importancia de los sistemas de detección de humos en edificios de viviendas, especialmente en aquellos con cierta antigüedad, donde la propagación de gases tóxicos puede ser más rápida que las propias llamas.