El cambio que prepara La Laguna en Geneto: nuevas viviendas y más de 10.000 metros cuadrados de zona verde

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna ha acordado, por unanimidad, la aprobación inicial del Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) correspondiente a las parcelas 15 y 16 del Sector Sur Geneto 5, en El Gramal. Un instrumento urbanístico que permitirá reordenar un ámbito ya urbanizado, incorporar uso residencial en respuesta a la emergencia habitacional y crear un nuevo espacio libre público ajardinado en una zona actualmente degradada, según informaron desde el ayuntamiento.
La iniciativa, promovida por Teproar S.L., cuenta con informe ambiental estratégico favorable, emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife.
Según explicaron, esta es la primera aplicación de este mecanismo urbanístico en La Laguna, una herramienta prevista en la Ley 4/2017 del Suelo de Canarias y específicamente diseñada para intervenir en ámbitos urbanos consolidados mediante operaciones de regeneración, renovación y mejora del espacio público.
Su incorporación al catálogo de instrumentos empleados por el municipio supone un avance en la capacidad de actuar sobre tejidos urbanos ya desarrollados, sin necesidad de recurrir a modificaciones complejas del planeamiento general ni a expansión sobre nuevo suelo.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “este instrumento nos permite actuar con rigor jurídico y técnico en un ámbito urbano consolidado, regenerando un espacio en desuso y generando nuevas oportunidades residenciales”.
En este sentido, subrayó que “la actuación combina vivienda, mejora urbana y creación de espacio público, lo que supone una mejora del entorno y una intervención coherente con los principios de sostenibilidad y eficiencia en el uso del suelo”.
El concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, apuntó que “este tipo de actuaciones permiten intervenir en ámbitos ya urbanizados, evitando la expansión y priorizando la regeneración frente al consumo de nuevo suelo”, y añadió que “el proyecto cumple con todos los estándares legales de densidad, edificabilidad y dotaciones”.
Detalles
Según detallaron, el PAMU plantea concentrar toda la edificabilidad prevista en el planeamiento vigente en un único edificio, situado en la parcela 15 e incorporando el uso residencial conforme al Decreto Ley 1/2024, y destinar íntegramente la parcela 16 a espacio libre ajardinado de dominio y uso público, lo que incrementa la superficie verde del sector y mejora la calidad ambiental del entorno.
Desde el punto de vista técnico, el PAMU acredita una densidad de 277 habitantes por hectárea, por debajo del máximo legal de 400, y una reserva de espacios libres y dotaciones superior a la exigida, al destinarse más de 10.138 metros cuadrados a espacio libre público.
La actuación no genera nuevas demandas de infraestructuras ni servicios públicos, por lo que no supone impacto negativo para la Hacienda local, y se ajusta a los principios de sostenibilidad, cohesión territorial y eficiencia energética establecidos en la legislación.
Con esta aprobación inicial, el PAMU se someterá ahora a información pública y continuará su tramitación conforme al procedimiento previsto. Asimismo, se integrarán en el proyecto las recomendaciones relativas a riesgos hidrológicos y a la caracterización climática del ámbito, garantizando una intervención plenamente adaptada a los criterios de cambio climático y drenaje territorial.