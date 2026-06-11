Piden ayuda para encontrar a Isaías, un joven desaparecido en Canarias desde hace 24 días

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Isaías O.S., un joven desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria, y del que sus allegados no saben nada desde el pasado 19 de mayo.
Isaías tiene 21 años, los ojos azules, el pelo de color negro y mide 1,55 metros de altura, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Por ello, se insta a contactar con ellos a través del 091 si se tiene alguna información sobre el paradero del joven.
Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.