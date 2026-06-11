Locura por la visita del papa: alquilan balcones en el centro de Santa Cruz de Tenerife por casi 300 euros

La visita del papa León XIV a la capital tinerfeña este viernes, 12 de junio, ha traspasado el ámbito religioso. Propietarios de viviendas situadas en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife han publicado anuncios en portales como Wallapop, ofreciendo sus balcones y terrazas particulares como palcos privados para seguir el recorrido oficial del Pontífice de forma exclusiva y evitar las aglomeraciones en la vía pública.
La consulta de Diario de Avisos de estas plataformas de compraventa evidencia una rápida proliferación de ofertas en arterias clave de la ciudad por donde transitará la comitiva papal.
Los precios estipulados por los usuarios varían según las características del inmueble, los servicios adicionales que se incluyen y la altura exacta del piso, llegando a fijar tarifas individuales o por grupos cerrados que incluyen prestaciones hosteleras básicas.
Las ofertas de alquiler de balcones
Uno de los primeros emplazamientos localizados se sitúa en la calle La Salle. El anuncio detalla el alquiler de un balcón de 4 metros cuadrados con capacidad máxima para un grupo de entre tres y cuatro personas. El gran atractivo comercial de este espacio, según describe el oferente, es su ubicación estratégica frente al Colegio La Salle, punto geográfico donde está previsto que el máximo representante de la Iglesia Católica realice el cambio de automóvil para subir al papamóvil e iniciar formalmente su itinerario urbano. El precio fijado para acceder a esta propiedad es de 100 euros por persona e incluye un servicio de picoteo para los asistentes.
El interés se traslada de igual modo hacia la calle El Pilar, otro de los puntos neurálgicos de la comitiva. En esta zona se constata la presencia de al menos dos modalidades de anuncios con diferentes prestaciones en la misma calle:
En el primer caso, se oferta un balcón de 15 metros cuadrados ubicado en una primera planta con vistas directas a la calzada por donde transitará el vehículo papal. La capacidad está acotada a un máximo de cinco usuarios bajo un coste de 100 euros por comensal. La tarifa engloba el derecho de acceso a un salón amplio para descansar, uso del cuarto de baño y consumiciones integradas por una botella de cava y picoteo variado para pasar la tarde.
El segundo inmueble disponible en la calle El Pilar se localiza en una cuarta planta. Los titulares demandan un importe cerrado de 280 euros para un grupo máximo de cuatro personas. La propuesta contempla un aseo independiente para los clientes y una botella de cava de la marca Juvé y Camps. Como opción complementaria, este anuncio abre la posibilidad de pernoctar la noche completa en una habitación de huéspedes equipada con cama de tamaño ‘Queen size’, con un aforo límite de dos personas y un coste adicional estipulado en 120 euros.
El recorrido oficial del papa
Las ubicaciones de los inmuebles ofertados coinciden estrictamente con el recorrido fijado en la planificación oficial del evento. De acuerdo con los datos del bando municipal emitido por el Ayuntamiento, la llegada del Papa León XIV a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está programada para las 11:30 horas, procedente del municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Tras rebasar los límites municipales de la capital, el Pontífice se trasladará al vehículo descubierto para iniciar la ruta por las vías céntricas. La travesía oficial discurrirá inicialmente por la avenida de La Salle, para continuar posteriormente por la plaza Weyler, Méndez Núñez, calle El Pilar, Villalba Hervás y la avenida de La Marina.
Una vez completada esta primera sección del circuito, la caravana de seguridad proseguirá su marcha por los entornos del edificio del Cabildo de Tenerife, la avenida Marítima y las inmediaciones del Auditorio de Tenerife, sirviendo de paso previo antes de que la comitiva enfile el acceso directo hacia el recinto del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, localización designada para la celebración de la eucaristía institucional.