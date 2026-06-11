Los colectivos vulnerables, protagonistas del recorrido del papa León XIV por La Laguna

Más de 500 personas pertenecientes a colectivos vulnerables y entidades religiosas se darán cita mañana en el recorrido que realizará el papa León XIV por la calle Viana una vez finalice el encuentro con organizaciones que integran a personas migrantes.
En torno a las 11.00 horas, el Papa abandonará la plaza del Cristo a bordo de un buggy eléctrico acondicionado para la ocasión y que le permitirá estar de pie. Durante el trayecto, saludará a personas mayores, colectivos vulnerables y personas acogidas en centros vinculados a la Iglesia que estarán situados durante el itinerario.
Entre los asistentes se encontrarán las congregaciones religiosas de vida activa y contemplativa, y miembros de instituciones comprometidas con la atención social. Entre ellos estarán los Franciscanos de Cruz Blanca, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que gestionan el asilo, junto a colectivos vinculados al acompañamiento de mayores, enfermos y riesgo de exclusión.
Ilusión y alegría
La visita del papa ha despertado una “profunda ilusión y alegría”, especialmente entre los mayores del Hogar del Santísimo Cristo pues muchos reconocen que “nunca imaginaron poder vivir un acontecimiento así” y se muestran “profundamente felices” ante la oportunidad de verlo pasar tan cerca. Con emoción esperan poder saludarlo en un momento histórico.
Como expresaba una residente: “Nunca pensé vivir esto. Nosotros estamos muy retirados y, sin embargo, viene a vernos”.
También estarán presentes una veintena de personas usuarias y cuidadoras de los hogares funcionales y recursos de la Fundación Hermanas Hospitalarias. Se trata de situar en el centro de la visita a quienes desarrollan una labor social y asistencial fundamental, y a las personas que necesitan atención.
Repique de campanas
Las campanas de los templos de la diócesis repicarán a las 9.10 horas justo cuando aterrice el Santo Padre en Tenerife como expresión de bienvenida, alegría, gozo y acción de gracias.
Asimismo, las campanas de los templos de La Laguna repicarán en el momento en que el papa León XVI llegue al caso histórico de la ciudad, sobre las 10.00 horas, y a partir de las 11.30 horas, ya en Santa Cruz.