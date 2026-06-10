La Laguna habilita nuevas zonas de aparcamiento y pide “evitar desplazamientos” durante la visita del papa

San Cristóbal de La Laguna acogerá este próximo viernes la visita histórica del papa León XIV a la ciudad y, ante las medidas y restricciones de estacionamiento que se establecen en el plan de seguridad y coordinación, se contará con grandes zonas de aparcamiento disuasorias para facilitar que las personas que lo deseen puedan dejar su vehículo particular y recurrir al transporte público.
El concejal de Movilidad de la Corporación local, Domingo Galván, recordó que “desde todas las instituciones implicadas en este plan de coordinación, hemos reiterado a la ciudadanía que ese día evite los desplazamientos innecesarios. No obstante, somos conscientes de que muchas personas deberán acercarse a nuestro casco histórico por motivos de distinta índole y se encontrarán con dificultades de acceso por los cortes y alteraciones de tráfico anunciadas”.
“Por ese motivo, contaremos con un gran espacio de aparcamiento en la explanada del Centro Comercial Alcampo y, especialmente, en las facultades de Bellas Artes y Derecho y en la zona del aulario general de Guajara de la Universidad de La Laguna que, a pesar de no tener actividad lectiva presencial, abrirá sus puertas para facilitar el estacionamiento de coches y que la población pueda acceder con facilidad a las paradas de guagua y Tranvía, que se ubican a escasos metros de estas ubicaciones”, agregó el edil.
Asimismo, tanto Titsa como MetroTenerife han comunicado estos días los refuerzos de líneas y trayectos programados para el día de la visita del papa León XVI, con dispositivos de mayor capacidad para dar respuesta al movimiento de personas que se espera para la mañana del próximo viernes.
“Hay que recordar que, dentro del plan de cortes y modificaciones de tráfico, se contemplan afecciones a carreteras de referencia para toda la isla, como son la autopista TF-5 (en determinados tramos) y en la TF-13 (Vía de Ronda), por lo que el transporte público se presenta como la mejor alternativa para dicha jornada”, enfatizó Galván.
Por parte de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios MUVISA se informa de que el aparcamiento subterráneo de la plaza del Cristo y el de la calle Rodríguez Moure permanecerán cerrados por completo desde las 14:00 horas de este jueves 11 y hasta las 14:00 horas del viernes 12, que será cuando reabran por completo y recuperen su actividad con normalidad.
Los abonados y abonadas de estos dos aparcamientos de MUVISA tendrán como alternativa de referencia el parking de Las Quinteras, que durante esas 24 horas de restricciones, podrá albergar únicamente, y de manera excepcional, estos vehículos afectados.