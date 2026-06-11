Denuncian “maltrato institucional” en residencias y centros de mayores de Canarias

El Colegio Profesional de Logopedas de Canarias (COLC) ha emitido una advertencia sobre la existencia de maltrato institucional por negligencia u omisión asistencial en los centros de día y residencias de las Islas. Esta denuncia se fundamenta en la ausencia de logopedas en determinados servicios sanitarios y centros sociosanitarios del Archipiélago, lo que vulnera los derechos de salud, bienestar y autonomía de la población anciana.
La organización expone esta situación en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, fijado el 15 de junio. Conforme a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato comprende tanto el daño directo como la falta de medidas apropiadas para evitarlo, manifestándose en ámbitos físicos, psíquicos, emocionales, económicos y en la toma de decisiones.
El riesgo de la alimentación con purés de forma temprana
Una de las prácticas habituales que denuncia el colectivo médico es la pauta temprana de alimentación con purés tras el ingreso de un mayor en una residencia o centro de día. Esta medida se suele implantar por el miedo al atragantamiento o debido a la ralentización natural del tiempo que el anciano emplea en masticar y tragar.
El COLC recuerda que, aunque existe riesgo de atragantamiento en usuarios con problemas de deglución, se deben mantener las facultades del paciente el mayor tiempo posible. La intervención del logopeda, mediante la adaptación de volúmenes, velocidades y texturas de la comida, permite combatir los cuadros de desnutrición, deshidratación y fatiga, además de minimizar los tiempos prolongados de ingesta.
La disfagia orofaríngea (dificultad para tragar) está considerada actualmente como un síndrome geriátrico debido a su alta prevalencia. Sin un tratamiento adecuado, esta condición se cronifica, incrementa la dependencia y deteriora la calidad de vida. Por el contrario, la labor de estos profesionales previene de forma directa las aspiraciones y el paso de alimentos o líquidos a la vía aérea, lo que evita infecciones respiratorias graves y reduce la incidencia de neumonías aspirativas y la tasa de mortalidad asociada.
Aislamiento e invisible falta de recursos en el SCS
El impacto de la falta de estos especialistas afecta igualmente a la capacidad de relación de los usuarios. En los problemas de comunicación, originados por afasias o por el deterioro lingüístico propio de las demencias, el logopeda es esencial para evitar el aislamiento de la persona. El colegio profesional señala que no atender a tiempo estas dificultades agrava las patologías previas del mayor.
Existe, asimismo, un desconocimiento generalizado sobre las competencias de esta disciplina. El COLC constata que pacientes y familiares solicitan fisioterapeutas o psicólogos al Servicio Canario de Salud (SCS) o a Dependencia cuando la patología descrita requiere un tratamiento logopédico. El organismo concluye que los recursos actuales en el SCS son insuficientes para la población general y críticos para el sector de la tercera edad, en un año donde la OMS ha establecido el lema “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”.