Esperanza Vela, de Unicef Canarias: “Mi salud mental también depende de la sociedad, de los derechos, los apoyos y las oportunidades”

La Federación Salud Mental Canarias celebró ayer en el Parlamento de Canarias el acto institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, con el lema Haz match con tu salud mental, en el que ha solicitado financiación estable, recursos suficientes y específicos en los presupuestos de 2027 y una atención equitativa en todas las islas del Archipiélago.
Esta edición el Día Mundial se centra en el bienestar emocional de los jóvenes. La representante de Unicef Canarias Esperanza Vela señaló que los jóvenes reclaman recursos y apoyo comunitario para que, “cuando las cosas se ponen feas, tener alguien a quien acudir”.
Subrayó que nadie merece afrontar solo “una etapa tan importante como la juventud” y su derecho a recibir atención “cuando no está bien”, porque “se presupone que debemos gestionar nuestras emociones solos y solas”. Por eso, puntualizó que “pedir ayuda no nos hace más débiles”. Pidió recursos comunitarios para que “cuidarnos no sea la excepción, sino algo normal. El derecho a poder equivocarme sin decir que he fracasado, a pedir ayuda sin avergonzarme”.
Pero es difícil construir un proyecto de vida cuando “siento que mi futuro está constantemente en pausa” y por ello reclamó “no solo hablar de la salud mental de la juventud desde la prevención o desde el tratamiento, sino también teniendo en cuenta políticas sociales, de educación, de empleo, de vivienda y de participación para que ese futuro sea posible”.
Reivindicó “una sociedad que no se limite a decirnos que cuidemos nuestra salud mental, sino que cree condiciones para poder cuidarla”. Así, “mi salud mental depende mi, pero también depende de toda la sociedad, de los derechos que garantizamos, de los apoyos que construimos, de las oportunidades que ofrecemos. Porque una juventud con bienestar no se consigue diciéndonos que aguantemos un poco más, se consigue contribuyendo a una sociedad en la que crecer, vivir y tener un futuro sea posible”. En la apertura del acto, Miguel Tomé Pueyo, vicepresidente de la Federación Salud Mental Canarias, abogó por reforzar la colaboración con las administraciones para impulsar la prevención y la promoción de la salud mental. Reclamó que los presupuestos de 2027 incorporen “una partida nominada y específica”, destinada a estas actuaciones de prevención, la promoción y la detección precoz.
Asimismo, pidió mejorar la coordinación entre áreas y servicios para intervenir antes de que los problemas se agraven. “Hemos llegado cuando ya no era malestar, sino un problema de salud mental, y la atención y el abordaje es complejo”.
Apoyos estables
Apeló al Gobierno y a todas las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo que dé continuidad a las políticas de salud mental y permita mantener equipos y apoyos estables. “Educación ha hecho un esfuerzo infinito por aportar recursos para el apoyo emocional, el ámbito social también es espectacular, y en el ámbito sanitario valoramos la nueva dirección general de Salud Mental y Adicciones”.
La federación, integrada por siete entidades de diferentes islas, insistió en la necesidad de reforzar los recursos y los profesionales especializados, así como de atender a las condiciones en las que las personas, especialmente las jóvenes, viven, trabajan y construyen su futuro. “Si cada uno de nosotros pone unas gotitas de ilusión en donde hay una situación de malestar emocional o trastorno mental grave, lograríamos mejorar su calidad de vida”, apostilló.
Posteriormente, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló como prioridad el bienestar emocional de los jóvenes, “que se enfrentan a un mundo en rápida transformación, a presiones sociales, digitales y económicas que no tienen precedentes”. La respuesta no debe ser parcial, sino transversal, que “ponga en el centro la escucha, la igualdad de oportunidades y normalizar la búsqueda de ayuda”. El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, resaltó la necesidad de crear “centros protectores” que fomenten la convivencia saludable, la escucha activa y la prevención del malestar emocional del alumnado. Destacó el refuerzo de la formación del profesorado y de la figura del coordinador de bienestar y protección, así como la incorporación de profesionales de psicología educativa y la coordinación con Sanidad. “La prevención y la detección temprana es fundamental”.
Mientras, la viceconsejera de Empleo, Isabel León, defendió que el empleo debe ofrecer a los jóvenes estabilidad, autonomía y oportunidades para construir su proyecto de vida. Reclamó itinerarios “más flexibles y adaptados a quienes necesitan mayor acompañamiento” para favorecer la inclusión y la igualdad.
Por último, el director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo, defendió un modelo de atención comunitario, accesible y centrado en la persona, con mayor prevención y coordinación.