Más por Arona propone alquilar terrenos para crear nuevos aparcamientos en Las Galletas

El grupo municipal Más por Arona reclamó ayer al Ayuntamiento que busque fórmulas para mejorar el aparcamiento público en Las Galletas, una carencia que, a su juicio, “afecta tanto a los vecinos como a quienes se acercan al núcleo a comprar, comer o disfrutar del ocio”.
La propuesta establece alcanzar acuerdos de alquiler o arrendamiento con los dueños de terrenos que puedan servir como estacionamiento público. Con ello, la formación aspira a sumar espacios acondicionados que mejoren los que existen ahora en acceso, iluminación y estado del suelo.
Entre las mejoras que propone figuran la nivelación y adecuación del terreno, la señalización y mejora de los accesos y el refuerzo del alumbrado público. El objetivo, según el grupo, es ofrecer aparcamientos “más cómodos, seguros y funcionales” que beneficien tanto a los residentes como a los comercios de la zona.
“Las Galletas necesita soluciones a corto, medio y largo plazo que mejoren el día a día de sus vecinos y fortalezcan su actividad y dinámica empresarial. Defendemos una gestión municipal que escuche las necesidades del barrio, de su asociación de comercios y convierta propuestas en actuaciones”, explicaron.