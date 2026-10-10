Más por Arona propone alquilar terrenos para crear nuevos aparcamientos en Las Galletas

La formación plantea acuerdos con propietarios de solares para habilitar espacios de estacionamiento con mejores accesos, iluminación y acondicionamiento, en beneficio de vecinos y comercios
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El grupo municipal Más por Arona reclamó ayer al Ayuntamiento que busque fórmulas para mejorar el aparcamiento público en Las Galletas, una carencia que, a su juicio, “afecta tanto a los vecinos como a quienes se acercan al núcleo a comprar, comer o disfrutar del ocio”.

La propuesta establece alcanzar acuerdos de alquiler o arrendamiento con los dueños de terrenos que puedan servir como estacionamiento público. Con ello, la formación aspira a sumar espacios acondicionados que mejoren los que existen ahora en acceso, iluminación y estado del suelo.

Entre las mejoras que propone figuran la nivelación y adecuación del terreno, la señalización y mejora de los accesos y el refuerzo del alumbrado público. El objetivo, según el grupo, es ofrecer aparcamientos “más cómodos, seguros y funcionales” que beneficien tanto a los residentes como a los comercios de la zona.

“Las Galletas necesita soluciones a corto, medio y largo plazo que mejoren el día a día de sus vecinos y fortalezcan su actividad y dinámica empresarial. Defendemos una gestión municipal que escuche las necesidades del barrio, de su asociación de comercios y convierta propuestas en actuaciones”, explicaron.

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