¿Viajas entre Tenerife y Gran Canaria este viernes? Fred. Olsen cambia sus horarios por la visita del papa

La compañía marítima Fred. Olsen Express ha anunciado modificaciones en la programación de sus conexiones entre Tenerife y Gran Canaria previstas para el viernes 12 de junio. La reestructuración de los viajes viene motivada por las cancelaciones recibidas ante las severas restricciones de tráfico decretadas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV.
La naviera ha procedido a reorganizar las salidas de la línea que conecta el muelle capitalino tinerfeño con el puerto de Agaete, alterando los itinerarios de la mañana para adaptarse a las exigencias de seguridad y movilidad perimetral.
Nuevos horarios en la línea Tenerife – Gran Canaria
Las alteraciones en las salidas afectan por igual a los trayectos que parten desde ambas islas en las franjas horarias de media mañana y el mediodía. Los cambios quedan establecidos de la siguiente manera:
- Ruta Santa Cruz de Tenerife – Agaete: Los pasajeros que tenían programada su salida a las 10:00 horas verán adelantado su viaje a las 08:00 horas. Por su parte, los viajeros con billete para las 12:00 horas sufrirán un retraso en la salida, fijada ahora para las 14:00 horas.
- Ruta Agaete – Santa Cruz de Tenerife: La operativa se replica de forma idéntica. El viaje de las 10:00 horas se adelanta a las 08:00 horas, mientras que el itinerario de las 12:00 horas se pospone a las 14:00 horas.
La empresa de transportes ha confirmado que ya se ha puesto en contacto con los usuarios afectados a través de correo electrónico y mensajes de texto (SMS). El resto de las conexiones marítimas mantendrán las programaciones y horarios habituales establecidos en el calendario de la compañía.
Cierre del acceso sur al puerto y desvíos de tráfico
Las medidas especiales de seguridad para el viernes 12 de junio condicionarán de forma severa el tránsito rodado en el entorno portuario de la capital tinerfeña. El acceso habitual al puerto por la Avenida de La Constitución, en la zona colindante al Auditorio de Tenerife, permanecerá completamente cerrado al tráfico.
Para paliar esta situación, las autoridades portuarias han establecido un único itinerario obligatorio para los vehículos de pasajeros:
La entrada al recinto portuario se realizará de manera exclusiva a través del acceso norte. Los conductores deberán cruzar el casco urbano de la ciudad a través de La Rambla para alcanzar este punto de entrada habilitado.
La salida de las instalaciones portuarias tras el desembarque se efectuará obligatoriamente por el mismo acceso norte, desviando el flujo vehicular hacia el interior de la ciudad por el trazado de La Rambla.
Aquellos usuarios que opten por trasladarse a pie desde el centro urbano de Santa Cruz de Tenerife sí podrán emplear los accesos peatonales tradicionales ubicados en las inmediaciones de la Plaza de España.
Cambios en el servicio de Ferry Bus y recomendaciones
La reordenación de la movilidad urbana también altera el servicio del Ferry Bus de la compañía naviera. Durante toda la jornada del viernes, la única parada operativa será el Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife, centralizando allí todas las salidas y llegadas de este transporte complementario.
Ante la previsión de importantes retenciones de tráfico y la implantación de controles de seguridad en los accesos de la ciudad, se insta a los viajeros a salir con suficiente antelación para evitar la pérdida del embarque, así como a calcular un margen de tiempo adicional para los desplazamientos posteriores al desembarque en la isla.