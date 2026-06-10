El Gobierno de Canarias activa la alerta máxima por la visita del papa, un evento que colapsará la movilidad

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), pasando formalmente a la situación de Alerta por evento multitudinario. Esta medida de seguridad excepcional responde de forma directa a la próxima visita de Su Santidad el papa León XIV a las islas de Gran Canaria y Tenerife.
La activación administrativa de la alerta entrará en vigor a partir de las 08:00 horas del jueves 11 de junio en la isla de Gran Canaria. Posteriormente, desde las 08:00 horas del viernes 12 de junio, la medida se extenderá con idénticas condiciones operativas a la isla de Tenerife, coincidiendo con la agenda de actos previstos en cada territorio insular.
Las autoridades justifican la declaración de la alerta ante la simultaneidad y la magnitud de las convocatorias programadas. Se prevé una elevada concentración de personas en espacios públicos que causará afecciones directas a la movilidad ciudadana y a la prestación de servicios esenciales. La aplicación del decreto facilita la coordinación inmediata entre todos los organismos intervinientes y activa la constitución del Comité Asesor.
Restricciones de movilidad y recomendaciones oficiales
El Ejecutivo autonómico ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para que cumpla rigurosamente con las restricciones de movilidad, cortes de tráfico y medidas de seguridad que ejecuten las administraciones locales, insulares y nacionales. La jefa del servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montse Román, detalló que la medida garantiza “una monitorización permanente de la situación, permitiendo actuar de forma rápida ante cualquier incidencia”.
Ante este escenario de colapso potencial, se han difundido una serie de pautas de autoprotección obligadas para los asistentes:
- Planificación previa: Organizar los desplazamientos con antelación y buscar vías alternativas.
- Transporte: Utilizar de manera preferente el transporte público y hacer uso exclusivo de las zonas de aparcamiento oficiales habilitadas por las fuerzas de seguridad.
- Encuentros al aire libre: Evitar la exposición directa al sol en las horas centrales de la jornada, utilizar protección solar, gorra o sombrero, y vestir prendas ligeras de colores claros.
- Asistencia a dependientes: Mantener localizados en todo momento a menores y personas mayores, fijando un punto de encuentro previo.
Asimismo, la Dirección General de Emergencias ha instado a evitar la celebración de cualquier otra actividad o evento coincidente en el entorno de los actos oficiales que pueda comprometer la seguridad pública.
Escenarios clave y despliegue técnico del dispositivo
El operativo especial mantendrá presencia física permanente en los principales puntos de concentración de fieles. En Gran Canaria, las zonas críticas se localizan en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, las Casas Consistoriales en Vegueta, el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y el anexo al estadio. En el caso de Tenerife, el dispositivo se concentrará en el CAE de Las Raíces, la Plaza del Cristo de La Laguna, el trayecto papal desde el Colegio La Salle hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y el propio recinto portuario.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, remarcó que la cita requiere “las máximas garantías de seguridad y normalidad” debido a su dimensión institucional y la enorme participación ciudadana. Miranda agradeció el trabajo conjunto iniciado en la fase de prealerta el pasado 27 de abril entre cabildos, ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios y Protección Civil.
El centro de coordinación del CECOES 112 ha dispuesto un despliegue técnico integrado por 43 profesionales especializados en planificación y gestión operativa. Este personal contará con el apoyo logístico de ocho vehículos de coordinación sobre el terreno, ocho estructuras avanzadas de mando y una red de 200 terminales de radiocomunicaciones TETRA, encargados de supervisar los nueve planes de autoprotección específicos de la visita. Adicionalmente, se desplegarán 16 efectivos pertenecientes al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y a la Unidad de Apoyo de Emergencias en los puestos avanzados.