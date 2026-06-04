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Buscan a Adrián, desaparecido en Canarias

La Policía Nacional pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre la desaparición que contacte al 091
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La Policía Nacional ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a Adrián E.M., un hombre de 36 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado el cuerpo policial, sus allegados no tienen noticias de él desde el pasado 1 de junio, por lo que se ha solicitado ayuda para tratar de dar con su paradero.

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Adrián es de constitución delgada, mide 1,70 metros, tiene los ojos verdes y el pelo castaño.

La Policía Nacional pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre la desaparición de Adrián que contacte de inmediato a través del teléfono 091.

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