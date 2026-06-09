Hallan sin vida a María de los Ángeles, la mujer desaparecida en La Laguna

Trágico desenlace en las labores de rastreo en el Archipiélago. La asociación SOS Desaparecidos ha confirmado la desactivación de la alerta de búsqueda de María de los Ángeles G. D., la mujer de 74 años cuyo paradero se había perdido en el municipio de La Laguna, tras haber sido localizada sin vida este martes.
El rastro de la anciana se había perdido el pasado miércoles 3 de junio en la ciudad universitaria de Tenerife. Desde el momento en que se interpuso la denuncia por su ausencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con los servicios de emergencia del Gobierno de Canarias y voluntarios locales, desplegaron un dispositivo de localización debido a la extrema vulnerabilidad que presentaba la afectada.
Seis días de búsqueda en Tenerife
Durante los últimos seis días, los allegados de la fallecida y las autoridades locales civiles mantuvieron activos todos los protocolos de emergencia.
La plataforma de ayuda social difundió de forma masiva una ficha técnica detallada con las características de la desaparecida para propiciar la colaboración ciudadana en espacios públicos y zonas rurales de la Isla.
La descripción facilitada por los equipos de rescate describía que María de los Ángeles medía 1,55 metros de estatura, era de complexión delgada, tenía ojos castaños y lucía el pelo canoso.
Los datos resultaron esenciales para el rastreo en el entorno metropolitano, donde se concentraron inicialmente gran parte de los esfuerzos operativos.
Desactivación del protocolo de emergencia
Ha sido en la mañana de este martes, 9 de junio, cuando la organización SOS Desaparecidos ha procedido a colgar el cartel de “alerta desactivada” sobre la imagen de la septuagenaria a través de sus canales de comunicación oficiales, especificando el fallecimiento de la mujer.
Las autoridades judiciales y los investigadores competentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de las diligencias correspondientes para el total esclarecimiento de los hechos y las causas que envolvieron la desaparición en Tenerife.
Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.