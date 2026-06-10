Gran atasco en la TF-1 al ritmo de bachata: la inesperada reacción de una pareja atrapada en la cola

El gran colapso circulatorio vivido este miércoles en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) ha dejado una de las imágenes más insólitas y comentadas del día. Lo que prometía ser una mañana de desesperación y nervios al volante debido al corte del tráfico a la altura de Güímar, se transformó por unos momentos en un escenario improvisado que ha logrado sacar una sonrisa a los conductores afectados.
El grave accidente de un camión de gran tonelaje, que volcó sobre las 7:00 horas bloqueando los carriles en sentido Santa Cruz de Tenerife, ha mantenido la vía completamente colapsada durante horas. Además, sobre las 11:00 horas, los cuerpos de seguridad han comenzado a retirar el vehículo, lo que ha implicado el corte de tráfico de la autopista.
Ante la imposibilidad de avanzar y con miles de vehículos totalmente retenidos, la tensión inicial dio paso a la resignación. Sin embargo, una pareja decidió romper la monotonía del encierro en el habitáculo de su automóvil con un giro radical que no tardó en captar la atención de todos los presentes.
Baile improvisado sobre el asfalto de la TF-1
En mitad de la calzada cortada, un hombre y una mujer decidieron bajarse de su vehículo. Lejos de mostrar signos de enfado o impaciencia, la pareja comenzó a bailar en medio de la autopista, aprovechando el parón absoluto de la circulación. La escena, rodeada por un mar de coches parados y conductores exhaustos, se convirtió de inmediato en el foco de todas las miradas.
Muchos de los presentes, sorprendidos por la naturalidad y el ritmo de los improvisados bailarines, no dudaron en inmortalizar el momento. El gesto supuso un alivio visual y una opción diferente para estirar las piernas tras permanecer horas sentados con el motor apagado. La estampa ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales, convirtiéndose en el contrapunto amable de una mañana caótica en las carreteras tinerfeñas.