Cortan el tráfico en la TF-1 por el vuelco de un camión

Las carreteras de la isla registran un colapso circulatorio de gravedad. Las autoridades han procedido al corte del tráfico en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), concretamente en sentido Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de facilitar las complejas labores de retirada de un camión de gran tonelaje que ha volcado sobre la calzada.
El siniestro se localiza a la altura del municipio de Güímar, según la información oficial gestionada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.
El accidente se ha producido sobre las 7:00 horas, en plena hora punta de la mañana, lo que ha derivado de forma inmediata en la generación de importantes retenciones kilométricas que afectan a miles de conductores que se dirigían hacia el área metropolitana.
Tras varias horas con el vehículo volcado, y su consecuente colapso en la vía, los cuerpos de seguridad han procedido a la retirada del vehículo accidentado.
Evacuación del conductor
La sala operativa del 112 activó con la máxima celeridad los recursos médicos y de seguridad necesarios tras recibir los primeros avisos del vuelco. Hasta el punto kilométrico afectado se desplazó el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a bordo de una ambulancia asistencial.
Los facultativos del SUC prestaron las primeras atenciones sobre el terreno al conductor del camión siniestrado. Tras una valoración inicial, el afectado fue estabilizado y trasladado de urgencia a un centro sanitario de referencia debido a que presentaba diferentes problemas de salud.
Gran despliegue de emergencias en la TF-1
La gravedad del suceso y las dimensiones del vehículo accidentado han obligado a coordinar un amplio dispositivo de seguridad en la red vial del sur de la Isla. En el lugar del incidente participan de forma activa los efectivos del consorcio de Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y operarios del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
Los agentes de la Guardia Civil permanecen en la zona gestionando la seguridad del perímetro, mientras que los equipos de Conservación de Carreteras y Bomberos centran sus esfuerzos en las maniobras críticas para aderezar y retirar el camión volcado.
El corte de la circulación se mantendrá hasta que la TF-1 quede limpia de residuos y resulte segura para el tránsito habitual de vehículos.