Un motorista en estado crítico tras una fuerte colisión en la TF-1

Un motorista se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife (TF-1). El siniestro, consistente en una colisión entre un turismo y una motocicleta, se registró en las inmediaciones del acceso a la zona costera de Punta Larga, dentro del término municipal de Candelaria.
El incidente se desencadenó a primera hora de la mañana. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió un aviso urgente en el que se alertaba de que un conductor de motocicleta requería asistencia sanitaria especializada de forma inmediata como consecuencia de un fuerte impacto contra un automóvil en la citada vía de alta capacidad.
Despliegue de los servicios de urgencia
Ante la gravedad del aviso recibido, la sala operativa del 112 activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para asegurar la atención del afectado y garantizar la seguridad vial en la autopista. Al lugar del accidente acudieron dos ambulancias medicalizadas del Servicio de Urgencias Canario (SUC), patrullas de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local de Candelaria y el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
El personal sanitario del SUC se encargó de realizar la valoración inicial y la asistencia del motorista sobre la misma calzada. Tras proceder a su estabilización debido a las lesiones sufridas, los facultativos confirmaron que el varón presentaba politraumatismos de carácter grave.
El herido fue evacuado de urgencia en una ambulancia medicalizada con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde ingresó con un pronóstico clínico de estado crítico.
Regulación de la circulación e instrucción del atestado
La presencia del vehículo y la motocicleta siniestrados en la vía generó alteraciones en las condiciones habituales de la circulación en sentido sur. Los agentes de la Guardia Civil asumieron las labores de control y regulación del tráfico en el tramo afectado de la TF-1 para evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo de las asistencias sanitarias, contando para ello con la estrecha colaboración de los efectivos de la Policía Local.
Asimismo, los miembros del instituto armado procedieron a la realización del correspondiente atestado policial con el fin de determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión. Por su parte, los operarios del Servicio de Conservación de Carreteras intervinieron en la zona para ejecutar los trabajos de limpieza de la calzada y retirar los restos de los vehículos implicados, restituyendo la plena normalidad en la circulación una vez concluidas las labores de evacuación.