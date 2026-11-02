Un incendio en una torreta eléctrica deja sin luz a El Sauzal

Una torreta eléctrica situada en el municipio de El Sauzal, en Tenerife, ha comenzado a arder durante la tarde de este lunes, 2 de noviembre, provocando cortes parciales en el suministro eléctrico de diferentes zonas de la localidad.
El incidente se ha producido en las inmediaciones del cementerio municipal, en pleno centro de El Sauzal, donde se ha detectado un fuego que afecta a la infraestructura eléctrica.
Como consecuencia, el suministro eléctrico se ha visto interrumpido parcialmente tanto en el centro urbano como en la zona costera del municipio, afectando a diferentes puntos de la localidad.
Al lugar se ha dirigido un equipo de bomberos para intervenir en el incendio, mientras que efectivos de la Policía Local también están actuando en la zona.
Por el momento, se desconocen las causas que han originado el fuego, así como el alcance exacto de los daños ocasionados en la instalación eléctrica.
El incidente continúa en desarrollo y se está a la espera de conocer más detalles sobre la evolución del incendio y el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas.