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Una explosión en la red eléctrica deja sin luz a más de 8.000 personas en Guargacho

Un fallo en una torreta eléctrica provoca un incendio que se propaga a otros contadores, paralizando el suministro, además de la actividad festiva programada para el jueves en el barrio
Una explosión en la red eléctrica deja sin luz a más de 8.000 personas en Guargacho
Un fallo en una torreta eléctrica en Guragacho provoca un incendio que se propaga a otros contadores. / DA
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Una explosión registrada en torno a las ocho de la tarde de hoy en una estación transformadora de luz de la en la calle Camilo José Cela, en Guargacho, ha dejado sin suministro a más de 8.000 vecinos y ha obligado a suspender las fiestas patronales, que arrancaban precisamente hoy. El incidente ha movilizado a bomberos, Guardia Civil y Policía, que continúan trabajando en la zona para restablecer la normalidad.

Según ha podido saber este periódico, el fuego se habría propagado rápidamente a los postes adyacentes del tendido, generando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del municipio y dejando sin luz a la casi totalidad del barrio.

Una explosión en la red eléctrica deja sin luz a más de 8.000 personas en Guargacho
Una explosión en la red eléctrica deja sin luz a más de 8.000 personas en Guargacho. / DA

Ante la magnitud del corte de suministro, la organización de las fiestas de Guargacho ha decidido suspender los actos previstos para hoy.

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Fuentes municipales no han precisado aún un plazo para el restablecimiento del servicio eléctrico, aunque según la hora prevista que maneja la compañía suministradora en su web, la incidencia se prevé que estaría reparada a las 12 de la noche.

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