Hereda varios colmillos de elefante en Canarias y decide avisar a la Guardia Civil

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, ha intervenido una colección de piezas de marfil a mediados del mes de octubre por parte de los Agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza.
La actuación se realizó tras recibir un aviso de una ciudadana informando que, tras haber leído varios artículos de prensa, donde se informaba de las recientes incautaciones de diversas piezas de marfil por parte de agentes del SEPRONA de la guardia civil, la misma se vio reflejada con una situación similar.
La ciudadana manifestó a los agentes que ,un amigo le había dejado como legado antes de fallecer varios objetos como muestra de amistad, y ella los conservaba como recuerdo, desconociendo la posible ilegalidad de la procedencia o que necesitara poseer algún documento para su tenencia. Preocupada por esta situación, es por lo que decide consultar a la unidad del SEPRONA, quienes le informan de los requisitos necesarios para la tenencia de especímenes incluidos en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) así como de la manera de proceder con dichos objetos.
La ciudadana opta de inmediato por la entrega voluntaria de las piezas, y solicita que los agentes de la guardia civil que se personen en su domicilio para realizar el traslado. Los especímenes aprehendidos en este caso son dos colmillos de marfil de gran porte, unos 150 cm de longitud cada uno, otro colmillo de marfil de 47 cm de longitud y una figura tallada con motivo de búfalo de agua realizada supuestamente de madera de “Palo Rosa” de unos 35 cm.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) agradece la colaboración ciudadana para esclarecer situaciones en las que se puedan ver involucradas personas que por desconocimiento sean poseedoras o guardadoras de piezas susceptibles de encontrarse en situación irregular.
El Convenio CITES y los reglamentos de la Unión Europea establecen un marco de protección estricto para evitar el tráfico ilegal y la merma de la biodiversidad mundial. La posesión, naturalización, exposición o comercio de estos especímenes sin los permisos preceptivos vulnera de manera directa la legislación vigente.
Desde la Guardia Civil se insiste en que, ante el descubrimiento de restos o animales naturalizados antiguos en propiedades familiares o herencias, la vía correcta es contactar con el SEPRONA para informar de la situación y gestionar su entrega o regularización, evitando así incurrir en infracciones legales de carácter grave.