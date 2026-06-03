Pesca ilegal en Canarias: la Guardia Civil los pilla con 28 kilos de marisco

Un nuevo golpe de la Guardia Civil pone en jaque la pesca ilegal en Canarias. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) adscritos a la isla de La Gomera han intervenido un cargamento clandestino que transportaba más de 28 kilogramos de pescado y marisco fresco en condiciones higiénicas deplorables. La mercancía viajaba en el interior de un vehículo a motor sin ningún tipo de control sanitario, lo que ha encendido todas las alarmas en el sector primario del archipiélago por el riesgo inminente para la salud pública.
La operación policial es el resultado directo de un minucioso dispositivo de vigilancia y rastreo coordinado junto a las cofradías de pescadores locales y profesionales del sector marino de las islas. Estos colectivos llevaban semanas alertando sobre movimientos sospechosos y canales de distribución paralelos que vulneran de forma sistemática la normativa pesquera regional.
El SEPRONA frena un foco de riesgo sanitario en La Gomera
Durante una inspección rutinaria de carreteras estratégicas en La Gomera, la patrulla del SEPRONA localizó e interceptó un vehículo comercial de carga sospechoso. Al proceder a la apertura de la zona de almacenaje, los agentes descubrieron decenas de cajas que contenían especies de alto valor comercial en la gastronomía canaria como camarones, morenas, brecas y cabrillas.
La sorpresa de las autoridades fue mayúscula al comprobar que el conductor carecía de las facturas de origen, albaranes de primera venta y guías de transporte que acreditaran la procedencia legal de las capturas. Lo más grave, según detalla el informe oficial del instituto armado, radicaba en la pérdida total de la cadena de frío. El pescado se encontraba expuesto a temperaturas ambientales elevadas, lo que acelera los procesos de descomposición orgánica y convierte su ingesta en un peligro directo para los consumidores.
Dada la imposibilidad de certificar la trazabilidad biológica de los alimentos y el peligro inminente de intoxicación, la Guardia Civil ordenó la intervención inmediata y posterior destrucción completa de los 28 kilos de marisco. Con esta acción exprés se ha evitado de forma definitiva que el lote adulterado terminara servido en mesas de establecimientos hosteleros o plazas de abasto de las islas.
Multas históricas contra la pesca ilegal en Canarias
Los implicados en este transporte clandestino de mercancías perecederas ya han sido plenamente identificados y se enfrentan a un severo expediente sancionador por vía administrativa. Las denuncias formuladas por el SEPRONA se amparan en dos normativas estatales muy estrictas que buscan erradicar el furtivismo en el litoral de las islas.
Por un lado, la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado tipifica estos hechos como infracciones de carácter grave. Paralelamente, el Real Decreto 418/2015, encargado de regular los mercados de primera venta de los productos de origen marino, establece idéntica gravedad para quienes comercializan género fuera de las lonjas autorizadas. Las sanciones económicas previstas para este tipo de conductas delictivas son contundentes y oscilan entre los 601 euros y los 60.000 euros de penalización financiera, dependiendo de la reincidencia y el volumen incautado.
Desde la Comandancia de la Guardia Civil se recuerda de forma taxativa a toda la población que la adquisición de pescado o marisco fuera de los canales convencionales dinamita la sostenibilidad de la fauna marina de Canarias. Además, debilita las economías de las familias que viven de la pesca tradicional legal. Las autoridades instan a los consumidores y empresarios de la restauración a exigir siempre el etiquetado oficial de trazabilidad alimentaria para garantizar la máxima seguridad en cada plato.