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Un coche choca contra el tranvía en Santa Cruz

El incidente afectó a la circulación del Tranvía de Tenerife, que informó de retrasos en la Línea 1
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Un accidente entre un coche y el Tranvía de Tenerife ha provocado retrasos durante la mañana de este miércoles en la Línea 1, a la altura de la parada de Weyler, en Santa Cruz de Tenerife.

El siniestro se produjo en torno a las 7:45 horas, cuando un turismo chocó con una unidad del tranvía en las inmediaciones de la parada. Como consecuencia del impacto, la conductora del coche resultó herida leve.

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El incidente afectó a la circulación del Tranvía de Tenerife, que informó de retrasos en la Línea 1 mientras se gestionaba la incidencia. La colisión obligó a alterar temporalmente la frecuencia habitual del servicio, generando demoras para los usuarios en plena hora punta.

El servicio del tranvía recupera la normalidad

Tras el accidente, el servicio del tranvía ha comenzado a restablecerse progresivamente, una vez retirada la incidencia y recuperada la circulación en la zona afectada.

Desde Tranvía de Tenerife se agradeció la comprensión de los viajeros por los retrasos ocasionados a raíz del choque con el vehículo.

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