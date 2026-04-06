Doble impacto contra el Tranvía de Tenerife: un conductor herido y retrasos en el servicio

La mañana de este lunes 6 de abril, se ha visto empañada por dos accidentes en el área metropolitana contra el Tranvía de Tenerife por partida doble en apenas una hora de diferencia. Dos colisiones que han afectado a la Línea 1 en Santa Cruz y La Laguna, dejando un balance de un herido leve y daños materiales.
El primer incidente tuvo lugar en San Cristóbal de La Laguna, concretamente a la altura del Museo de la Ciencia y el Cosmos, próximo a la para de Gracia. En este punto, sobre las 13:00 horas, un vehículo se cruzó en la vía en el preciso instante en que el tranvía realizaba su ascenso en dirección Trinidad. Afortunadamente, pese a la espectacularidad del alcance, no hubo que lamentar heridos, aunque el tráfico en la zona se vio condicionado mientras se realizaban las labores de retirada del turismo.
Segundo accidente cerca de Cruz del Señor
Cuando la situación parecía normalizarse en el servicio, un segundo aviso activó los protocolos de emergencia próximo a la parada Cruz del Señor. A las 13:21 horas, el centro coordinador del 112 Canarias recibía una alerta informando de un nuevo choque, esta vez en la Avenida de Bélgica, en Santa Cruz de Tenerife.
En este segundo accidente, las consecuencias fueron algo más graves para los ocupantes del vehículo. El conductor del turismo implicado tuvo que ser atendido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) debido a las lesiones producidas por el impacto lateral. Según el informe preliminar, el afectado presentaba heridas de carácter leve, siendo estabilizado en el lugar del siniestro antes de valorar su traslado a un centro hospitalario.
Retrasos en la Línea 1 y precaución en los cruces
Estos dos accidentes casi simultáneos han provocado retrasos intermitentes en la frecuencia habitual de Metrotenerife.
La visibilidad y el respeto a los semáforos del tranvía son fundamentales para evitar este tipo de alcances que, como se ha demostrado hoy, pueden ocurrir en cuestión de segundos. En el caso de La Laguna, el conductor del coche no se percató de que el tranvía subía.
Por el momento, el servicio ha recuperado la normalidad, aunque los operarios de mantenimiento han tenido que revisar las unidades afectadas para asegurar que no existan fallos técnicos tras los impactos. La Policía Local se hizo cargo de los atestados correspondientes para esclarecer las causas exactas de estas dos colisiones.