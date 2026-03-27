Así será el futuro de Santa Cruz: unido al mar y con tranvía a Los Rodeos

Santa Cruz de Tenerife diseña su futuro con los resultados del segundo Foro Ciudad, que fueron presentados ayer a 60 colectivos sociales y empresariales con el objetivo de debatir “proyectos interesantes e innovadores” en aras del desarrollo de la capital a largo plazo, según indicó ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez.
Los resultados del proceso recogen la valoración y priorización de 14 hipótesis de proyectos abordadas en el encuentro celebrado en octubre de 2025 y, entre las conclusiones, destaca el amplio respaldo a líneas estratégicas en las que ya trabaja el Consistorio, como el enlace Puerto-Ciudad o el desarrollo del tranvía en el área metropolitana y hacia el aeropuerto.
El trabajo ha permitido agrupar las propuestas en ámbitos clave para la capital, en los que las iniciativas mejor valoradas se centran en el desarrollo económico, como el proyecto Puerto Ciudad, valorado con 9,1 sobre 10, por su capacidad para abrir la ciudad al mar, impulsar nuevos usos productivos y culturales y mejorar la vida urbana. Tras éste, sigue el de ampliación y fortalecimiento del tranvía, con 8,8 sobre 10, para mejorar la conectividad entre la ciudad y alrededores.
El evento, celebrado en el Hotel Escuela, forma parte del proyecto Ciudad Santa Cruz de Tenerife, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y desarrollada con el apoyo de Fundación Moeve, enfocada en el impulso social y ambiental, y usando la metodología de Fundación Metrópoli, referente internacional en diseño urbano y desarrollo territorial.
El proyecto, que culmina esta fase y cuyo objetivo es identificar, contrastar y priorizar propuestas transformadoras para la Santa Cruz del futuro, ha combinado análisis técnico, visión ciudadana, a través de un proceso participativo por fases, y el debate plural.
El alcalde apuntó que “hace un año dimos comienzo a un camino que nos ha ido poniendo sobre la mesa hipótesis sobre las que trabajar para la construcción del futuro del municipio, con la sostenibilidad como eje principal”.
Mientras, el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, subrayó que “el proyecto no se queda en el diagnóstico, sino que las conclusiones de los trabajos marcarán la hoja de ruta de la ciudad para los próximos quince años”.
Alfonso Vergara, presidente de Metrópoli, dijo que “el proceso requiere la colaboración de los agentes implicados para garantizar la viabilidad de los proyectos identificados”. La directora de la Fundación Moeve, Teresa Mañueco, destacó que “cuando se piensa en colectivo, surgen soluciones”.