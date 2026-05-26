Tarife: “Quiero ser candidato a la Alcaldía porque amo Santa Cruz”

El primer teniente alcalde y concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, ha regresado de su luna de miel, tras su reciente enlace matrimonial, con cierto sabor agridulce al encontrarse con la noticia de que su compañera de partido, Carmen Pérez, podría postularse como su sucesora a la Alcaldía de la capital. Tarife afirmó ayer que, aunque su presidente regional, Manuel Domínguez, no lo ha dado aún por hecho, él, por su parte, sigue queriendo ser candidato a alcalde de la ciudad “porque amo Santa Cruz”.
El concejal añadió que “el PP de Canarias junto al nacional tendrán que elegir quién es la mejor persona para presentar la candidatura ganadora en 2027, pero si al final el partido considera que el candidato o la candidata a Santa Cruz tiene que ser alguien distinto a Carlos Tarife, pues quien sea tendrá todo mi apoyo”. No obstante, recordó que “el que puso a Carmen Pérez en política se llama Carlos Tarife, por lo tanto si alguien pretende, fuera o dentro de mi partido, ponerme a pelear con una compañera es que no me conoce”.
En este sentido, el edil apuntó que “pertenezco al equipo de Manuel Domínguez y por ello será mi presidente, junto con la dirección nacional, quien ordene a dónde vamos cada uno de nosotros. En mi caso no escondo que quiero seguir en Santa Cruz porque amo mi ciudad, donde, además, creo que hemos levantando un proyecto político que hoy en día es ganador, tal y como dicen todas las encuestas”.
Respecto al nombre de Carmen Pérez como su sucesora en el PP capitalino, Tarife manifestó que “hace cuatro meses que comuniqué a mi partido que no iba a dar ningún problema si se elegía a otra persona para la candidatura de Santa Cruz. Pero, cuando me enteré de esta noticia, que no ha sido plato de buen gusto por cómo llegó, hablé con Lope Afonso y Manuel Domínguez. Ambos la negaron y, ademas, dijeron que cualquier persona que filtrase información del partido sería expulsada”.
“Llevo 23 años como afiliado al Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife y jamás he sido un problema, pues mi currículum es inmaculado. Por ello, en 2023 se me encomendó sellar un pacto en la capital, en el que fuimos decisorios para Coalición Canaria, y a partir de ahí en este tiempo solo he trabajado y peleado para que ese pacto se renueve”, aseveró el edil.
Ganar los comicios
Al respecto, el concejal manifestó que “el PP ahora mismo está en disposición de ganar las próximas elecciones y así lo revela cualquier encuesta que se consulte, incluso de otra formación política, pues le estamos quitando un porcentaje de voto importante a Coalición Canaria y también al Partido Socialista, que está en pleno declive, ya no solamente por las actitudes del PSOE de Santa Cruz, sino por todo lo que está pasando a nivel nacional. Con estos datos, solo me reitero en que sigo a disposición del partido para que elijan a la persona que considere más adecuada”.
En cuanto a si ha podido hablar con su compañera, Carmen Pérez, sobre su futura candidatura, Tarife indicó que “lo hemos hecho recientemente en un acto del partido. Allí le he verbalizado lo que tenía que decirle y ella igual a mí. Ahora solo queda esperar a la decisión del partido. De resto, estoy tranquilo y seguimos trabajando por levantar Santa Cruz y también, cuanto antes, por sacar a Sánchez de Moncloa. Esos son mis dos objetivos”.