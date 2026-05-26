Ayudas de 300 euros para instalar cámaras y mamparas en los taxis de Santa Cruz

Los taxistas de Santa Cruz podrán acceder a una subvención máxima de 300 euros por vehículo, concedida por el Ayuntamiento capitalino, con el objetivo de poder implementar medidas de seguridad en los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros en el municipio. Esta convocatoria de ayudas fue aprobada ayer por la Junta de Gobierno para contribuir a financiar la instalación de cámaras y mamparas de seguridad en los taxis de la ciudad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó que con esta medida se pretende “incentivar la mejora de las condiciones de trabajo de este colectivo, así como la de los pasajeros, favoreciendo la prestación de un mejor servicio” y destacó que “se contempla una partida total de 45.000 euros para que los profesionales del taxi puedan incorporar sistemas de seguridad, dando respuesta a las demandas formuladas desde el propio sector para prestar un servicio con plenas garantías”.
La subvención está dirigida a la instalación de mamparas y cámaras de vigilancia que permitan la grabación de imágenes dentro del vehículo. Dichas medidas, de carácter preventivo y disuasorio, tienen por finalidad proteger a los taxistas y a los ciudadanos de las situaciones de peligro a las que se enfrenta este colectivo diariamente, al mismo tiempo que aboga por disminuir los impagos de los que son objeto.
La concejala del área de Taxi, Gladis de León, señaló que “ha sido una demanda planteada por los taxistas, que reclamaban herramientas y medidas que contribuyan a reforzar su seguridad durante la prestación del servicio”. Explicó que “las ayudas permitirán financiar la instalación de mamparas de seguridad y sistemas de videovigilancia, elementos de carácter preventivo que pueden resultar fundamentales ante situaciones de riesgo, agresiones o impagos”. En este sentido, añadió que “se ha querido prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, priorizando a los titulares de licencias mayores de 50 años y a las mujeres taxistas”.
Cada beneficiario podrá acceder a una subvención máxima de 300 euros, estableciéndose la obligatoriedad de ser titular de la licencia, no haber recibido esta ayuda en la convocatoria de 2021, haber superado la inspección técnico-sanitaria anual obligatoria y estar dado de alta a terceros en el Ayuntamiento chicharrero.