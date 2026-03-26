Es oficial: Santa Cruz de Tenerife ya tiene equipo para el Carnaval 2027 en una “apuesta por la excelencia”

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas, ha definido la estructura de mando para la próxima edición de su fiesta más internacional. Enrique Camacho asumirá la dirección artística de las galas de la Reina (Adulta, Infantil y de Mayores), además de la gala inaugural prevista para el 22 de enero. Por su parte, Yeray Piñero mantendrá la responsabilidad sobre los concursos y la coordinación directa con los grupos del Carnaval.
Esta decisión, impulsada por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, busca consolidar un modelo que equilibre la experiencia contrastada con la innovación en los formatos. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha calificado esta elección como una “apuesta clara por la excelencia” y el desarrollo creativo, con el objetivo de elevar el nivel de los espectáculos.
El regreso de Enrique Camacho a la Gala de la Reina
Tras un periodo de tres años alejado de la dirección de la Gala de la Reina, Enrique Camacho vuelve a ponerse al frente del evento principal del Carnaval chicharrero. Durante este tiempo, el profesional tinerfeño ha centrado su actividad en la producción de artes escénicas y comunicación, destacando hitos como la creación del Festival Veranos del Taoro y la dirección del Carnaval de Verano de Tenerife.
Camacho cuenta con una sólida formación en Ciencias Empresariales y gestión cultural. Su trayectoria está estrechamente ligada al Auditorio de Tenerife, donde ejerció como jefe de Producción Artística durante una década. En su currículum destacan producciones de gran formato como los musicales Jesucristo Superstar, Evita y el estreno en castellano de Sunset Boulevard. Su experiencia previa como director del Carnaval de Santa Cruz se extendió desde 2015 hasta la edición de hace tres años.
Yeray Piñero: continuidad y conexión con los grupos
En el área de los concursos, el consistorio revalida su confianza en Yeray Piñero. El objetivo es dar continuidad al éxito de los formatos que el director instauró en la pasada edición. Su labor no se limitará a la puesta en escena, sino que actuará como el principal nexo de unión con los grupos del Carnaval, acompañándolos en sus necesidades técnicas y artísticas.
Piñero posee un perfil polivalente con experiencia en el ámbito audiovisual (RTVC) y en la gestión de mercados internacionales como MAPAS (Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur). Vinculado al Auditorio de Tenerife desde 2015, ha escalado posiciones en la jerarquía creativa de la fiesta, pasando de la dirección de producción en 2024 a liderar artísticamente los concursos de forma integral.
Un proyecto basado en la profesionalidad
Desde el área de Fiestas se subraya que esta estructura garantiza un proyecto que combina innovación y respeto por las tradiciones. La designación de ambos profesionales asegura que los dos pilares de la fiesta —las galas y los concursos de grupos— cuenten con una dirección especializada y experimentada.
Con este anuncio, Santa Cruz de Tenerife inicia la cuenta atrás para sus actos principales, asegurando un equipo técnico que ya conoce los entresijos de la maquinaria del Carnaval y que cuenta con el respaldo de la crítica y el público de ediciones anteriores.