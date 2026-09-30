EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Turk Telekom

La Laguna Tenerife abre este miércoles, 30 de septiembre, una nueva etapa de su historia europea. El conjunto aurinegro debuta por primera vez en la Eurocup y lo hará ante uno de los rivales de mayor entidad de la competición, el Turk Telekom Ankara, a partir de las 20.00 horas en el Santiago Martín.
El equipo tinerfeño afronta así su estreno en la segunda competición continental de clubes apenas tres días después de comenzar la Liga Endesa con una derrota especialmente dolorosa ante el Casademont Zaragoza (80-81).
Una canasta de Justin Jaworski prácticamente sobre la bocina privó a los aurinegros de comenzar el curso con victoria después de haber remontado una desventaja de diez puntos. El estadounidense decidió el encuentro cuando apenas quedaban unas décimas para el final.
El calendario no concede demasiado tiempo para lamentaciones.
Ahora llega una cita que supone un debut histórico en la Eurocup para La Laguna Tenerife, después de una prolongada trayectoria en la Basketball Champions League.