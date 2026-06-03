Se equivocan de casa al entregar un paquete en Canarias y los reciben con una pistola y un machete

Un error en la entrega de la paquetería domiciliaria estuvo a punto de convertirse en una tragedia en la isla de La Palma. Dos operarios del sector del transporte sufrieron una grave situación de riesgo al ser amenazados presuntamente con una pistola y un machete de grandes dimensiones tras equivocarse de dirección en el momento de dejar una mercancía, según ha informado TVLaPalma.com.
Los hechos se localizaron en el núcleo de Las Breñas. Los dos profesionales se encontraban realizando su ruta habitual de reparto cuando, por causas ligadas a una confusión con las señas del destino, se personaron en un inmueble equivocado para efectuar la entrega de un paquete.
Respuesta armada ante un fallo de reparto
Tal y como informa el medio palmero, al aproximarse a la vivienda e intentar cumplimentar el trámite del envío, el morador del inmueble reaccionó de forma violenta. Según los datos recabados en el escenario del suceso, el propietario del domicilio recibió presuntamente a los trabajadores portando un arma de fuego y un arma blanca de grandes dimensiones.
Los afectados se vieron sorprendidos por el inquilino de la vivienda, quien no dudó en exhibir de forma intimidatoria tanto la pistola como el machete para exigirles que abandonaran de inmediato su propiedad, todo ello derivado exclusivamente del fallo en la localización de la entrega.
Ante la gravedad de la situación, los repartidores se retiraron del lugar para garantizar su integridad física.
Intervención de las fuerzas de seguridad
De lo acontecido en Las Breñas se dio traslado inmediato a las autoridades pertinentes. Los operarios comunicaron los detalles del asalto a la Policía Local del municipio, cuyos agentes se hicieron cargo de las primeras diligencias e inspecciones en la zona para esclarecer la actuación del presunto agresor.
El operativo de control y la gravedad del incidente también requirieron la implicación directa del concejal de Seguridad del ayuntamiento afectado. El responsable del área institucional se desplazó y estuvo realizando de primera mano las labores de seguimiento y coordinación relacionadas con este asunto de violencia vecinal. Las fuerzas del orden mantienen abiertas las actuaciones administrativas y policiales correspondientes frente al presunto autor de los hechos.