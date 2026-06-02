Dos mujeres heridas en un accidente de tráfico en Tenerife

Dos mujeres han resultado heridas este martes tras una colisión entre dos coches en Icod de los Vinos.
Los hechos han sucedido poco antes de las 12.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión entre dos coches con dos personas que precisaban asistencia sanitaria en la carretera TF-42, a la altura del kilómetro 53.
Las heridas tienen 30 y 39 años y presentan diversos traumatismos de carácter moderado y leve, respectivamente, y fueron derivadas al Hospital del Norte.
Bomberos del Consorcio aseguraron los vehículos, efectivos de la Guardia Civil realizaron las diligencias oportunas, agentes de la Policía Local colaboraron en el dispositivo y el personal de Carreteras señalizó y despejó la vía.