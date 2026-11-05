Mercadillo de las Tradiciones de Anaga: artesanía, degustaciones y actividades

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo y el Distrito de Anaga, celebrará el próximo sábado 7 de noviembre una nueva edición del Mercadillo de las Tradiciones de Anaga. Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que “San Andrés reunirá los mejores productos, artesanía, cultura popular y actividades para todos los públicos, de 11:00 a 17:00 horas, en el entorno de Infobox, la avenida Pedro Schwartz y la plaza Ramón Guillermo Cruz Cabrera”.
En este sentido, Bermúdez destacó que “contaremos con 19 puestos de productores, artesanos, asociaciones vecinales y entidades vinculadas a Anaga” y añadió que “es la oportunidad perfecta para mostrar todo el trabajo que realizan durante el año a través de sus productos, promoviendo también la identidad cultural y gastronómica del macizo y su litoral”.
El alcalde explico que “los puestos que formarán parte de la zona expositiva son 7 Islas 7 Quesos; El mejor producto de la tierra a la mesa; Lagartera; Vivero La Cosma; Taller Afoche; Panadería Artesanal El Grano; Mónica Perdomo Cerámicas; Evar Tovar Bisutería Contemporánea; Desirée Reverón; Asociación de Vecinos El Til y mieles Oro de Anaga” y añadió que “además contaremos con la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga y Parque Rural de Anaga; Juana Mary Croché; Toña Chávez; Arenea; Asociación Cultural Ibaute, Asociación de Vecinos San José de Taborno y las asociaciones de mujeres Ágora de San Andrés y Anaga de Valleseco”.
De esta manera, Bermúdez informó de que “la oferta incluirá quesos artesanales, panadería, cerámica, alfarería, bisutería, ganchillo y calados, además de actividades organizadas por colectivos vinculados a la conservación del patrimonio natural del territorio” y añadió que “no se trata de un evento exclusivamente comercial, sino que hemos diseñado una programación que permita conocer y valorar nuestro entorno”.
“El evento contará con dos espacios diferenciados que acogerán actividades simultáneas” apuntó Pérez, quien añadió que “en la zona de Infobox se desarrollarán talleres familiares, propuestas relacionadas con los oficios tradicionales y la biodiversidad, y cuatro pases de la experiencia de degustación ‘Sabores que nacen en Anaga’, previstos a las 11:00, 11:45, 15:00 y 16:00 horas”, concluyó.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que “los talleres ofrecerán la oportunidad de realizar estampados artesanales, pinturas y collages inspirados en la biodiversidad de Anaga, un taller de elaboración de gofio donde colabora Fundación Santa Cruz Sostenible, alfarería tradicional y tejeduría en telar” y añadió que “también habrá una actividad sobre pesca artesanal, ‘Entre redes’, además de otras iniciativas para conocer los valores naturales y las tradiciones del territorio”.
“El segundo espacio, situado en la avenida Pedro Schwartz, estará dedicado a la música, los cuentos y otras expresiones de la cultura popular” subrayó Pérez, quien añadió que “la jornada arrancará a las 11:00 horas con la actuación del grupo folclórico Paiba, de San Andrés, seguida del cuentacuentos ‘Las aventuras del Herrerillo Lillo en Anaga’ a las 11:30 horas, una obra que combina la narración con la sensibilización ambiental”.
“Uno de los momentos más participativos de la jornada será la creación de un mural colectivo, a partir de las 13:00 horas, en el que podrán colaborar las personas asistentes” señaló Pérez, quien añadió que “la programación de la tarde se completará con la actuación de la Agrupación Folclórica Princesa Dácil a las 13:00 horas, una exhibición de Juego del Palo y Salto del Pastor a las 14:00 horas, y la actuación de la Parranda Malvasía, que pondrá el broche final al mercadillo a las 16:00 horas”.
Desde el distrito Anaga, su responsable, Gladis de León, invitó a los vecinos y vecinas del macizo, también a los visitantes, a que se acerquen este sábado “a disfrutar de nuestras tradiciones y de los productos locales. Es una magnífica oportunidad no solo para acercarse a Anaga, sino también de colaborar con nuestros emprendedores”.
De León, además, puso en valor que “por primera vez, este evento se llevará a cabo con un sistema de eco-energía 100% solar. Esta acción permitirá eliminar las emisiones directas de CO2 derivadas del consumo eléctrico a lo largo de la jornada”. La concejala, igualmente, recomienda el uso del transporte público para asistir al evento, “ya que San Andrés cuenta con conexiones directas de guaguas TITSA, mientras que las personas que acudan en vehículo privado podrán estacionar en los dos aparcamientos de Las Teresitas”.
La Sociedad de Desarrollo ejecuta ‘Disfruta en los distritos’ como un proyecto basado en la gobernanza, la colaboración interadministrativa e institucional, con el objetivo del desarrollo económico y comercial de Santa Cruz y está alineada con el Plan Director de Comercio (eje 4 Dinamización e impulso del consumo) y el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad (eje 3 Producto y Marketing del destino).
Las personas interesadas en ampliar información sobre la iniciativa ‘Disfruta en los distritos’ pueden acceder a la página web www.santacruzescomercio.com.