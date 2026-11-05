Encuentran una langosta en Santa Cruz de Tenerife: ¿qué explica su aparición?

La aparición de una langosta den Santa Cruz de Tenerife ha llamado la atención este jueves, 5 de noviembre. El insecto, fotografiado sobre el pavimento de la capital tinerfeña, presenta características compatibles con las de las langostas que pueden encontrarse en Canarias, aunque todavía no se ha confirmado a qué especie pertenece ni si su presencia guarda relación con las condiciones meteorológicas de los últimos días.
El hallazgo plantea una pregunta: ¿puede haber llegado hasta Tenerife arrastrada por los vientos procedentes de África? Se trata de una posibilidad conocida y documentada por los especialistas, ya que determinadas corrientes de aire pueden transportar estos insectos desde el continente africano hasta el Archipiélago, especialmente durante episodios de viento del este y del sur asociados a la entrada de polvo sahariano.
La fotografía muestra un insecto de coloración marrón, cuerpo alargado y alas desarrolladas, cuyo aspecto recuerda al de las langostas migratorias, entre ellas la conocida como langosta del desierto o cigarrón africano (Schistocerca gregaria). No obstante, su identificación definitiva requeriría una revisión especializada, puesto que existen otras especies con características similares.
¿Por qué aparecen langostas africanas en Tenerife?
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha documentado en distintas ocasiones la llegada de langostas del desierto a Canarias favorecida por las corrientes de aire procedentes del continente africano. Según explica el organismo en sus trabajos divulgativos, estos desplazamientos suelen estar relacionados con vientos comprendidos entre el este y el sur, los mismos que pueden transportar partículas de polvo sahariano y provocar episodios de calima en las Islas.
La proximidad geográfica del Archipiélago al continente africano facilita que determinadas especies migratorias puedan alcanzar Canarias cuando se dan las condiciones meteorológicas adecuadas, especialmente si los vientos mantienen una dirección favorable durante varias horas. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la langosta del desierto tiene una extraordinaria capacidad de desplazamiento y puede recorrer hasta 150 kilómetros diarios aprovechando las corrientes de aire.
Sin embargo, esto no significa que todos los ejemplares localizados en Tenerife hayan llegado recientemente desde África. El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife recuerda que el cigarrón africano está presente en todas las Islas y puede encontrarse de forma solitaria en zonas áridas, por lo que tampoco puede descartarse que el insecto fotografiado en Santa Cruz llevara ya algún tiempo en territorio insular.
¿Tiene relación con el tiempo de estos días?
La posibilidad de que el insecto haya sido transportado por el viento debe analizarse con prudencia, especialmente después de varios días marcados por la inestabilidad atmosférica en Canarias. Para este jueves, 5 de noviembre, la previsión de la Aemet apunta a intervalos nubosos, posibles precipitaciones dispersas en Tenerife y viento flojo del suroeste, con predominio de las brisas en las zonas costeras.
Estas condiciones no se corresponden con el patrón más habitual de transporte de langostas desde el Sáhara, que suele estar asociado a entradas de aire africano, aunque tampoco permiten descartar que el ejemplar llegara durante un episodio anterior o que ya estuviera establecido en la Isla.
Existen, además, antecedentes relativamente recientes de este fenómeno. En febrero de 2026 se registraron avistamientos de langostas africanas en distintos puntos de Tenerife, coincidiendo con un episodio de calima que afectó al Archipiélago. DIARIO DE AVISOS informó entonces de la presencia de estos insectos en el norte de la Isla, una circunstancia que volvió a poner de manifiesto la capacidad de determinadas especies migratorias para alcanzar Canarias aprovechando los vientos.
¿La aparición de una langosta supone peligro de plaga?
El hallazgo de un único ejemplar no constituye un indicio suficiente para hablar de una plaga, ya que la langosta del desierto puede desarrollar comportamientos muy diferentes dependiendo de las condiciones ambientales y de la concentración de individuos.
En su fase solitaria, estos insectos viven dispersos y no forman grandes agrupaciones, mientras que determinadas circunstancias, como el aumento de la densidad de población y la disponibilidad de alimento, pueden favorecer el desarrollo de un comportamiento gregario y la formación de enjambres. Es precisamente en esta última situación cuando pueden representar un problema importante para la agricultura, debido a su capacidad para consumir grandes cantidades de vegetación.
La Aemet recuerda que Canarias ha sufrido históricamente invasiones de langostas procedentes del continente africano, con episodios especialmente relevantes durante el siglo XX, entre ellos los registrados en 1954 y 1958. Sin embargo, aquellos desplazamientos masivos no pueden compararse con la aparición aislada de un insecto en una zona urbana.
Por el momento, no se dispone de información que indique la existencia de una concentración de langostas en Santa Cruz de Tenerife relacionada con el hallazgo de este jueves. La identificación definitiva del ejemplar permitiría conocer con mayor precisión su especie y valorar las posibles explicaciones de su presencia en la capital tinerfeña.