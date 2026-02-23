Langostas en Tenerife por la calima: alerta en el Puerto de la Cruz y el Norte

La intensa calima que azota el Archipiélago en este nuevo episodio de temperaturas extremas no solo ha traído polvo en suspensión. En las últimas horas, vecinos de diferentes puntos de la isla han alertado de la presencia de langostas en Tenerife, concretamente ejemplares de la especie africana que han llegado arrastrados por los fuertes vientos desde el continente.
Uno de los avistamientos más comentados ha tenido lugar en Tacoronte, en el norte de la isla, donde un vecino logró captar imágenes de estos insectos. La llegada de estas especies coincide con un índice de calidad del aire calificado como “extremadamente desfavorable” en zonas de Lanzarote, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria y Tenerife.
Alerta por aire contaminado y visibilidad reducida
La fuerte entrada de aire sahariano ha disparado los niveles de partículas en suspensión. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas mantiene activas las recomendaciones ante un fenómeno que podría afectar seriamente a la visibilidad, reduciéndola hasta los 3.000 metros.
Durante los próximos días, se esperan concentraciones variables de polvo que podrían generar problemas de salud graves. Las autoridades sanitarias piden extremar la precaución a personas con enfermedades crónicas o respiratorias, recomendando mantener ventanas cerradas y evitar el ejercicio físico al aire libre.
El peligro de la langosta africana: ¿Qué especies han llegado?
La aparición de la denominada “langosta africana” ha encendido las alarmas por su capacidad de formar enjambres y realizar migraciones masivas. Estos insectos, pertenecientes a la familia Acrididae, son conocidos por su potencial devastador en cultivos y pastizales si logran establecerse como plaga.
Entre las especies que suelen protagonizar estos desplazamientos desde África destacan:
- Langosta del desierto (Schistocerca gregaria): Famosa por sus nubes masivas de ejemplares que pueden recorrer miles de kilómetros. Es la más temida por su voracidad agrícola.
- Langosta africana occidental: Otra especie migratoria con gran capacidad de desplazamiento bajo condiciones de viento fuerte y calor intenso.
Un fenómeno ligado a las olas de calor
Este tipo de incursiones biológicas no son nuevas en Canarias, pero suelen ocurrir bajo condiciones meteorológicas muy específicas: una ola de calor persistente combinada con flujos de viento del este muy intensos.
La “invasión” de estos insectos se suma a la situación de emergencia climática que vive el Archipiélago estos días. La voluntad firme de las autoridades es monitorizar tanto la calidad del aire como el impacto de estos insectos en la vegetación local para evitar daños mayores en las medianías del norte de Tenerife.