El ARC Gloria ya está en Tenerife: cuatro días para visitarlo gratis

El buque escuela ARC Gloria, perteneciente a la Armada de Colombia, ha llegado este martes, 3 de noviembre, al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Tras nueve años sin recalar en Canarias, el velero de 76 metros de eslora permanecerá en la Dársena de Los Llanos hasta el viernes 6 de noviembre y podrá visitarse gratuitamente durante cuatro días.
La embarcación ha atracado esta mañana con la ayuda de dos remolcadores de Boluda Towage. En su recibimiento han participado el cónsul general de Colombia en Canarias, Juan Carlos Espinosa Escallón, y el comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, José María Fernández López.
Antes de entrar en el puerto, el velero permaneció durante la jornada del lunes frente a las costas del norte de Tenerife, a la espera de completar su llegada a la capital.
La escala supone el regreso al Archipiélago de uno de los principales símbolos de la Armada colombiana. Además de servir para la formación de futuros oficiales, el ARC Gloria representa a Colombia en los puertos internacionales que visita.
Horarios para visitar gratis el ARC Gloria en Tenerife
El Consulado de Colombia en Canarias ha confirmado que las visitas serán gratuitas y estarán abiertas al público desde este martes hasta el viernes.
Los horarios establecidos son los siguientes:
- Martes 3 de noviembre: de 10:00 a 22:00 horas.
- Miércoles 4 de noviembre: de 09:00 a 16:00 horas.
- Jueves 5 de noviembre: de 09:00 a 22:00 horas.
- Viernes 6 de noviembre: de 09:00 a 16:00 horas.
El barco permanecerá atracado en la Dársena de Los Llanos, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde los visitantes tendrán la oportunidad de subir a bordo y conocer de cerca esta embarcación militar.
La visita permite acercarse a un buque que combina la navegación tradicional a vela con la formación de los cadetes de la Armada de Colombia.
Un velero construido en España que navega desde 1968
El ARC Gloria fue construido en Bilbao, en los astilleros Celaya, y comenzó su actividad en octubre de 1968. Su primera travesía partió de Ferrol rumbo a Cartagena de Indias, en Colombia.
Se trata de un bergantín-barca de tres palos que mantiene su actividad como buque de instrucción y representación internacional.
Durante sus viajes, los alumnos reciben formación práctica en navegación, maniobras y otras tareas propias de la vida en el mar.
Según la Armada colombiana, el crucero de instrucción de 2026 comenzó el pasado 28 de abril en Cartagena de Indias, con 67 cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla a bordo.
La expedición contempla escalas en diferentes puertos de América, Europa y África, con el objetivo de completar la preparación de los futuros oficiales.
Tenerife, última escala antes de cruzar el Atlántico
La visita a Santa Cruz de Tenerife constituye la última escala internacional prevista en el actual crucero de instrucción del ARC Gloria.
Antes de llegar a la Isla, la embarcación ha recorrido diferentes puertos europeos, entre ellos Bilbao, donde fue construida hace casi seis décadas.
Tras completar su estancia en Tenerife, el buque emprenderá el cruce del océano Atlántico con destino a Cartagena de Indias, donde está previsto que concluya su viaje el próximo 1 de diciembre.
Su presencia en la capital tinerfeña ofrece a residentes y visitantes la posibilidad de conocer gratuitamente una embarcación que sigue desempeñando funciones de formación naval casi 60 años después de su entrada en servicio.