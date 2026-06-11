Accidente en la TF-5: dos heridos evacuados al hospital

Un accidente de tráfico registrado en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) se ha saldado con dos personas heridas. El siniestro, que consistió en una colisión entre dos vehículos, se produjo en torno al punto kilométrico 43, dentro del municipio de Los Realejos.
El centro operativo de emergencias recibió el aviso del siniestro a las 21:29 horas. En ese momento, las alertas ciudadanas informaron a la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias sobre un choque que afectaba a la circulación de la citada vía rápida.
Afectados por el siniestro
Los recursos sanitarios desplegados en el lugar atendieron a dos personas que precisaron asistencia médica inmediata y posterior traslado hospitalario debido a las lesiones sufridas en el impacto:
- Un hombre de 22 años que, en la valoración inicial realizada por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), presentaba patologías y lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico.
- Una mujer de 70 años que también fue diagnosticada con traumatismos y lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, requiriendo el mismo tipo de transporte sanitario.
Ambos pacientes fueron transferidos de manera urgente al Hospital Universitario Hospiten Bellevue, situado en el norte de la Isla, tras recibir las primeras maniobras de estabilización e inmovilización en el propio lugar del accidente circulatorio.
Despliegue del dispositivo de seguridad y emergencias
A raíz de la llamada de alerta, el CECOES 112 coordinó de inmediato la activación de un amplio contingente de seguridad, emergencias y mantenimiento vial para asegurar la zona y atender a las víctimas.
El Consorcio de Bomberos de Tenerife movilizó unidades al lugar para llevar a cabo las labores operativas de aseguramiento de los vehículos siniestrados, previniendo posibles riesgos secundarios de incendio o derrames en la calzada, además de prestar colaboración directa en el plano de asistencia con el personal sanitario.
Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) destinó al punto kilométrico de la TF-5 dos ambulancias de soporte vital básico que se encargaron de realizar los diagnósticos iniciales, la primera asistencia y el posterior traslado de los dos afectados hacia el centro hospitalario de referencia.
Efectivos de la Guardia Civil acudieron al lugar de la colisión para encargarse de las labores de regulación de la circulación de la vía, la cual se vio condicionada por la presencia de los vehículos dañados y los servicios de emergencia. Asimismo, los agentes procedieron a la realización del atestado correspondiente para esclarecer la dinámica del choque.
Finalmente, el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife intervino en la zona afectada para limpiar los restos acumulados en el asfalto y restablecer las condiciones normales de seguridad vial en la autopista.