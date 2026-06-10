En estado crítico un anciano atropellado en el sur de Tenerife

A las 08:59 horas, se recibió una alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 en la que se comunicaba que un hombre había sido atropellado por un turismo en la avenida Fundador Gonzalo González, municipio de Granadilla.
Personal del SUC valoró y asistió al afectado, un hombre de 78 años que en el momento inicial de la asistencia presenta politraumatismos de carácter grave, trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.
La Policía Local reguló el tráfico en la vía, realizó el atestado correspondiente y colaboró con el resto de los recursos de emergencias.
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