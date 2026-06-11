Santa Cruz de Tenerife paraliza los planes de protección de Pino del Oro y del casco histórico por “sobrecarga”

La tramitación de los planes especiales para la protección del Conjunto Histórico Barrio de los Hoteles-Pino del Oro y Antiguo Santa Cruz de Tenerife, iniciados en 2014 por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, siguen sin materializarse doce años después. En la actualidad, ambos instrumentos de ordenación urbanística se encuentran “detenidos” por la “sobrecarga” de trabajo del Servicio de Planeamiento y Gestión, aunque se prevén reanudar lo antes posible, según asegura la concejala del área, Zaida González, en respuesta a una pregunta del PSOE en la comisión de control de hoy.
González matiza que a ello se une la “priorización” de sacar adelante otros instrumentos urgentes en el municipio, como el Catálogo de Protección o el Plan General, además de que ha afectado el proceso de licitación de asistencias técnicas externas para agilizar la documentación. “La idea es que los trabajos continúen, aprovechando la documentación del trabajo elaborado, que será finalizada por el Servicio de Planeamiento, con las asistencias externas”, indica.
La edil recuerda que ambos planes iniciaron su redacción, acorde a las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Patrimonio Histórico, tras la contratación de equipos externos y la tramitación correspondiente, incluyendo la evaluación ambiental estratégica ordinaria. En 2019, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental emitió los documentos de alcance para poder continuar la siguiente fase de aprobación inicial, tras entrar en vigor la ley de Suelo y Espacios Naturales y la de Patrimonio Cultural.
No obstante, añade González, “la entrada en vigor de la nueva normativa y el incremento del contenido de los planes para adaptarse a esta, además de en el caso del Barrio Los Hoteles-Pino del Oro, la ampliación de la delimitación del conjunto histórico (abarcando hasta la plaza de Toros) llevaron a la renuncia de los contratos con los equipos redactores, por lo que en 2021 la Gerencia tramitó las nuevas licitaciones para ambos planes, adjudicándose solo la de Los Hoteles-Pino del Oro, que comenzó en 2025 los trabajos”. En cambio, “tras comprobar que la documentación aportada por la empresa no se ajustaba a las instrucciones dadas por el Servicio, el contrato se disolvió, mientras que en la del Antiguo Santa Cruz, la única empresa que se presentó no reunía los requisitos y no se ha adjudicado”.
Cinco viviendas de El Toscal, a la espera de ser catalogadas
El plan especial de protección de El Toscal entró en vigor en 2023. Desde esa fecha, la Gerencia de Urbanismo ha visitado inmuebles catalogados para tramitar fichas y títulos habilitantes, que deben ser instados por los propietarios. “Se han visitado ocho viviendas, de las que cinco ya cuentan con ficha, y el resto está a la espera del informe de Patrimonio del Cabildo”, según explica la edil del área, Zaida González, en respuesta al PSOE. Asimismo, “hay cinco solicitudes en espera a subsanar documentación o adecentar las casas para su visita con seguridad”. Se ha expropiado suelo en la calle San Martín para un parking bajo rasante y está en trámite la del pabellón del entorno de la Casa Pisaca.