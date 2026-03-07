El Catálogo Patrimonial de Santa Cruz suma 787 bienes protegidos y deja fuera 12 elementos del puerto

Santa Cruz aprobó el 3 de febrero el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales del municipio, un documento inicial que recoge 787 bienes entre edificios, árboles, espacios urbanos y yacimientos paleontológicos que contarán con una salvaguarda frente a futuras intervenciones urbanísticas.
De este listado, al que se suman 195 inmuebles catalogados en el Plan Especial de El Toscal, y otros a incorporar en Los Hoteles-Pino de Oro y Antiguo Santa Cruz, han quedado excluidos doce elementos portuarios con valores para ser protegidos y que, en cambio, estaban recogidos en la alternativa 3 (ambiental) del borrador del Catálogo en 2020 que implicaba preservar volumen, alturas, cubiertas o fachadas.
Entre ellos destaca el castillo de San Juan Bautista; la Casa del Práctico; el almacén Ventoso (antiguo Musa); el silo; las naves carboneras de Valleseco; el edificio de la Autoridad Portuaria; el grupo Obras del Puerto, en las avenidas Anaga y José Martí; el colegio Miguel Pintor; o el Auditorio, junto a elementos urbanos como la grúa Tritón (desmantelada en 2025 por Puertos); la Marquesina y la Farola.
Dicha exclusión, recogida en el anexo del Catálogo, se basa en un informe de Puertos que recuerda que ninguna otra administración pública “podrá establecer determinaciones que pudieran afectar a usos o intervenciones en los ámbitos sobre los que el Estado ostenta competencias o que pudieran suponer una interferencia en las competencias de explotación de la zona de servicios portuaria”.
Además, apunta que el documento deberá señalar en su normativa que la catalogación del patrimonio en el ámbito del Puerto “sólo podrá establecer recomendaciones en relación a bienes a incorporar, que serán valoradas por la Autoridad Portuaria cuando se revise el Plan Especial del Puerto”.
Por este motivo, el listado inicial del Catálogo no recoge estos elementos del ámbito portuario citados, pero sí recomienda “su protección e inclusión en el Plan del Puerto, teniendo en cuenta la gran relevancia histórica y cultural para la ciudad”.
Asimismo, en el anexo del Catálogo se hace alusión a que en el tiempo transcurrido entre el borrador de 2020 y el actual documento han desaparecido 12 inmuebles de la ciudad, bien por demolición al no contar con una protección vigente, o por derrumbe. Entre éstos destaca el edificio colectivo racionalista, de las calles Galcerán, Miraflores y Ramón y Cajal; el antiguo hotel Coral, en Miraflores; o las casas Pérez Soto, en Carmen Monteverde, y Chávez Reyes, en La Rosa, entre otras.
Los 787 bienes ahora protegidos, que representan 674 más que los incluidos en el catálogo vigente del PGOU de 2005 y 518 más que los del anulado PGO de 2013, se traducen en una relación de inmuebles y elementos urbanos que contarán con seguridad jurídica en caso de futuras parcelaciones, edificaciones y demoliciones. Por este motivo, desde la Gerencia de Urbanismo se ha decidido suprimir durante dos años la otorgación de licencias que afecten a los mismos, en caso de futuras reclamaciones.