Nuevas líneas “circulares” y “ascensor”: el plan de Santa Cruz para que la guagua llegue al interior de los barrios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia implantar nuevas líneas de guaguas urbanas en el municipio para dar respuesta a las demandas de vecinos que residen en barrios capitalinos. La concejala de Movilidad y delegada de Transportes, Evelyn Alonso, ha anunciado que se estudia, junto con Titsa, añadir más rutas que realicen trayectos internos en varias zonas de la ciudad, entre ellas Ofra; barrio de La Alegría y Residencial Anaga; Camino del Hierro; y el Suroeste.
Alonso explicó que se cuenta con una partida de 13 millones de euros anuales, vinculada a la renovación del contrato, por otros cuatro años, con Titsa para la prestación del servicio, que es la que se destina a mejoras en el transporte de la ciudad. Cantidad que unida al contrato para la asistencia técnica de las guaguas, “nos ayuda a agilizar los informes y las peticiones de vecinos centradas en aumentar determinadas frecuencias, líneas o a modificar trayectos con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda”.
Al respecto, recordó que “los últimos cambios han sido en Cuevas Rojas, en San Andrés, o Barrio Nuevo, donde se han ampliado los horarios desde el Intercambiador para dar respuesta a las personas que trabajan y que no podían llegar a tiempo para coger la última guagua”.
En este sentido, la concejala indicó que “también están en estudio otras peticiones centradas en dotar a la parte alta de Ofra de una línea interna o circular. Se está analizando qué tipología de guagua sería la adecuada para hacer este recorrido, pues hay giros complicados o calles estrechas por las que no pasa una grande”.
Otra línea sería en Residencial Anaga. “Estamos estudiando si la misma guagua que va al barrio de La Alegría puede hacer el servicio dentro del propio Residencial, donde ahora mismo no existe oferta de transporte público por el interior y eso que cuenta con un hotel ubicado en la calle Pérez de Ayala. Ya se han hecho pruebas para ver dónde podrían ubicarse las paradas”, detalló.
Otras líneas abarcarían el Camino del Hierro, donde “se analiza establecer una ruta exclusiva a petición de los vecinos, debido a que la actual va hacia La Salud y no cubre parte de esta zona”, dijo la edil, quien apuntó que otra propuesta abarcaría “la mejora de la conexión directa entre los barrios del Suroeste, donde hay numerosos institutos”.
Alonso subrayó que “esta zona del municipio, la de mayor crecimiento poblacional, carece de una línea que una los barrios del norte y sur del distrito, lo que obliga a los usuarios a ir hasta el Intercambiador y de ahí regresar a la zona. La idea es implantar una línea, que denominamos ascensor, con la que ahorrar tiempo e inconvenientes a los residentes”.
Nuevas guaguas
Ampliaciones que son necesarias, además, con la gratuidad del transporte público que, aparte de beneficios, ha desbordado la demanda del servicio. Por ello, con la compra de 61 nuevas guaguas, entre eléctricas e híbridas, que renovarán la flota hasta 2029, se espera mejorar el transporte urbano. Una inversión de 20 millones de euros que acapara parte del presupuesto para 2026 de Movilidad, cuyo total asciende a 47,5 millones.