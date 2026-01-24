Santa Cruz responde a los vecinos y retrasa el horario de una línea de guagua

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, dirigida por Evelyn Alonso, y en coordinación con el distrito Centro-Ifara, bajo la responsabilidad de la concejala Purificación Dávila, anuncian que la línea 902, que cubre el trayecto entre el Intercambiador y las zonas de Barrio Nuevo y Cueva Roja, desde este próximo lunes, día 26 de enero, retrase su última unidad para cubrir este servicio hasta las 22:30 horas en los días laborables con la finalidad de tratar de conciliar los horarios laborales de residentes de estos dos barrios y el paso de la última guagua hasta la zona cercana a sus domicilios.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “este es un ejemplo más de nuestro compromiso con los vecinos y vecinas para facilitar el uso del transporte público en el municipio, y se une a la estrategia de una movilidad sostenible, con inversión en guaguas, nuevas líneas y frecuencias, que ha venido caracterizando este mandato”.
La concejala de Movilidad detalla que “se ha realizado un esfuerzo para que se ajusten horarios y se pueda disponer de ese servicio y retrasarlo desde las 21:40 horas, que es en la actualidad la última conexión que se realiza desde el Intercambiador de Santa Cruz” y agrega que “por lo que desde el próximo lunes, día 26 de enero, la última salida desde este punto en dirección a Barrio Nuevo y Cueva Roja será a las 22:30 horas, precisamente ajustando los horarios anteriores”.
Por su parte, Dávila apunta que “de esta manera cumplimos con el compromiso adquirido con los vecinos, de forma que se retrasa un poco una de las tres guaguas que cubren la línea 902 en los días laborables, por lo que creemos que solucionamos, en parte, una demanda importante de los residentes de estos dos núcleos poblacionales”. La concejala responsable del distrito Centro concluye afirmando que “esperamos poder afrontar también la solicitud para que se lleve a efecto los sábados y los domingos, teniendo en cuenta que en los fines de semana operan dos guaguas con estos destinos desde el Intercambiador de Santa Cruz”.