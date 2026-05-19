Un hombre ha sido detenido por la presunta comisión de delitos de maltrato animal y malos tratos en el ámbito familiar por haber, supuestamente, matado a golpes a cuatro perros en una vivienda de Telde, en Gran Canaria, tras una investigación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil.
Según ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Canarias este martes en un comunicado, los cuerpos policiales recabaron indicios relacionados con la muerte violenta de al menos cuatro perros después de iniciar una investigación el 15 de enero de este año a raíz de la denuncia de la mujer del investigado por violencia de género.
En esa denuncia, la mujer también comunicó que el ahora arrestado mantenía “una actitud violenta hacia los animales de la vivienda”, lo que había provocado en la familia sensación de temor.
Es por ello que la Policía Nacional remitió estos datos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que inició las indagaciones tras tener conocimiento de una serie de hechos que podrían ser constitutivos, efectivamente, de un delito de maltrato animal con resultado de muerte.
Así, en el marco de la investigación, el Seprona logró determinar que el investigado presuntamente habría acabado con la vida de al menos cuatro perros utilizando para ello un objeto contundente con el que les habría propinado golpes mortales, enterrando después los cuerpos en un terreno anexo a la vivienda para intentar ocultar los hechos.
Es por ello que las autoridades policiales instruyeron las correspondientes diligencias por un presunto delito continuado de maltrato animal y malos tratos en ámbito familiar, tras lo cual el detenido y las pesquisas se han puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han recordado en el comunicado que el maltrato animal constituye un delito tipificado en el Código Penal, castigado con penas de prisión e inhabilitación para la tenencia de animales, al tiempo que han solicitado la colaboración ciudadana ante cualquier indicio o sospecha de hechos similares, comunicándose a través de los teléfonos 062, 091 o 112.