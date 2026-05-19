Abel, el lotero de la ONCE que ha repartido 640.000 euros en Canarias

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 640.000 euros en 1 cupón con el premio mayor de 500.000 euros y 4 cupones de premiados con 35.000 € cada uno, correspondiente al sorteo del 18 de mayo, en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria.
Abel Díaz González, agente vendedor de la ONCE desde marzo de 2022, fue el responsable de repartir la suerte con el premio mayor del Cupón Diario, por un importe de 500.000 euros y además con 4 cupones de 35.000 euros cada uno, en su punto de venta en la calle Mayor de Triana, nº 94, en Las Palmas de Gran Canaria.
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.