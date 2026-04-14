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El Euromillones deja uno de sus grandes premios en Canarias: más de 340.000 euros

No existen acertantes de Primera Categoría y el bote asciende a 132 millones de euros
Loterías Euromillones
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en Canarias.
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La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 14 de abril de 2026, ha estado formada por los números 01, 02, 04, 44, 28. Las estrellas han sido 12 y 5. La recaudación de este sorteo ascendió a 52.728.962,00 euros.

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

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Segundo premio de Euromillones en Canarias

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 43.040 de Tamaraceite (Las Palmas), situado en C.C. Los Alisios, Hermanos Domínguez, s/n, L-B72. El boleto agraciado con este premio se lleva un total de 344.056, 48 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 132 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 45.720 de LEÓN, situado en José Aguado, 34

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