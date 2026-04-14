El Euromillones deja uno de sus grandes premios en Canarias: más de 340.000 euros

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 14 de abril de 2026, ha estado formada por los números 01, 02, 04, 44, 28. Las estrellas han sido 12 y 5. La recaudación de este sorteo ascendió a 52.728.962,00 euros.
En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
Segundo premio de Euromillones en Canarias
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 43.040 de Tamaraceite (Las Palmas), situado en C.C. Los Alisios, Hermanos Domínguez, s/n, L-B72. El boleto agraciado con este premio se lleva un total de 344.056, 48 euros.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 132 Millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 45.720 de LEÓN, situado en José Aguado, 34